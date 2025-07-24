Подержанные автомобили: эксперт назвал лучшее время для покупки

Продажа авто с пробегом. Фото: vycherpno.ck.ua

Рынок подержанных автомобилей имеет четкую сезонность, и, как показывают исследования, выбор правильного времени для покупки может значительно сэкономить средства автолюбителей. Терпение окупается, ведь в определенные периоды года можно получить не только широкий выбор транспортных средств, но и сниженные цены.

Эта тенденция особенно заметна летом и зимой, когда количество заинтересованных покупателей значительно уменьшается.

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Наименьшая активность покупателей

Исследование компании carVertical, специализирующейся на аналитике автомобильных данных, выявило значительные колебания в активности покупателей на рынке подержанных автомобилей в течение года.

Самая низкая активность была зафиксирована в июне, когда на платформе carVertical было проверено лишь 7,6% от всех годовых отчетов об истории автомобилей. За ним следует декабрь с 7,8%, а на май приходится 8% отчетов.

Эксперт авторынка carVertical Матас Бузелис объясняет, что после зимнего периода интерес к покупке автомобилей обычно растет, поскольку люди стремятся заменить свои транспортные средства. Однако с приближением лета активность снова замедляется.

"Многие люди предпочитают путешествия и активный отдых, а не покупку автомобиля", — отмечает Бузелис.

Именно в течение летнего сезона многие продавцы предлагают привлекательные скидки на старые модели, чтобы освободить место для новых поступлений. Это создает идеальную возможность для покупателей обновить свое транспортное средство, приобретя авто по выгодной цене.

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Высокий спрос и цены

В противовес летнему и зимнему затишью, осенние месяцы являются самыми популярными для покупки подержанных авто. Октябрь (9,3% всех проверок carVertical), ноябрь (8,8%) и сентябрь (8,7%) лидируют по количеству сделок.

Многие покупатели спешат приобрести транспортное средство до наступления зимы, что делает осень чрезвычайно активным периодом на вторичном авторынке. Однако повышенный спрос в это время неизбежно приводит к росту цен, поэтому покупатели должны быть готовы потратить больше, если планируют шопинг на осень.

Время выгодных сделок

Конец года также является благоприятным временем для смены автомобиля. Автосалоны часто предлагают скидки или дополнительные стимулы, чтобы выполнить планы продаж и распродать старые модели перед Новым годом.

"Большинство людей не склонны покупать автомобиль накануне праздников. Поэтому покупатели могут иметь лучшие позиции для торга и получить более выгодную цену", — подытожил Бузелис.

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