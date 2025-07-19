Названы немецкие подержанные кроссоверы, которые постоянно ломаются

2010 Volkswagen Tiguan Фото: carbuzz.com

Среди части украинских водителей распространен культ немецкого автопрома за его качество, надежность и передовые технологии. Покупка подержанного кроссовера из Германии кажется удачной идеей, но при выборе следует учитывать модели и годы их выпуска.

Об этом написал SUV News.

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Volkswagen Tiguan (2007-2016)

Фото: edmunds.com

Tiguan первого поколения привлекает доступной ценой на вторичном рынке (от 400 000 грн) и компактными размерами. Впрочем, по данным Consumer Reports, до 25% владельцев сталкиваются с серьезными поломками до 150 000 км.

Двигатели 1.4L TSI часто сталкиваются с утечками масла и поломками турбин, а 2.0L TDI — с проблемами сажевых фильтров. Роботизированная коробка DSG (DQ200) может давать рывки и требовать ремонта уже после 80 000-100 000 км. Электроника также не отличается надежностью: сбои в системе климат-контроля, парктрониках и мультимедиа. Отзывы владельцев на форумах подтверждают частые и дорогостоящие ремонты.

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Типичные проблемы подержанных автомобилей Volkswagen

Audi Q5 (2008-2016)

Фото: pcarmarket.com

Q5 первого поколения имеет премиальный вид, но посредственную надежность. По данным WhatCar, до 30% владельцев сообщают о поломках после 120 000 км.

Двигатель 2.0L TFSI имеет тенденцию к масложору, потребляя до 1 л масла на 1000 км из-за износа поршневых колец. Дизельный вариант 3.0L TDI страдает от выхода из строя форсунок. Трансмиссия S-tronic (DL501) часто подводит после 100 000 км. Пневмоподвеска на топовых моделях ненадежная и дорогая в ремонте. Также владельцы в Украине жалуются на высокие расходы на запчасти.

BMW X3 (2010-2017)

Фото: caranddriver.com

X3 второго поколения (F25) отмечают за дизайн, управляемость и спортивную динамику, но его обслуживание обходится дорого. По данным Consumer Reports, модель имеет средний рейтинг надежности, особенно в моделях до 2014 года.

Бензиновый двигатель 2.0L N20 часто подвергается поломкам цепи ГРМ после 80 000-100 000 км. Дизельный 2.0L N47 страдает от проблем с турбиной и системой EGR. В электронике наблюдаются сбои в системе iDrive, а также в датчиках и электроприводах багажника. Владельцы сообщают о частых поломках дизельных версий, что связано с некачественным топливом в Украине.

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