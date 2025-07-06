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Главная Авто Названы самые надежные подержанные кроссоверы по доступной цене

Названы самые надежные подержанные кроссоверы по доступной цене

Ua en ru
Дата публикации 6 июля 2025 14:22
Названы лучшие подержанные кроссоверы по доступной цене в Украине
2017 Honda CR-V. Фото: Honda

Комбинация доступной цены, практичности, адаптации к украинским дорогам и относительно низких затрат на содержание делает кроссоверы с пробегом популярным выбором среди украинских автомобилистов. К тому же многими кроссовер воспринимается как более престижный и современный автомобиль по сравнению с седаном или универсалом, даже если он подержанный.

Об этом написал SUV News

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Toyota RAV4 (2.0 D-4D, 2006-2018)

2017 Toyota RAV4
Фото: Toyota

Модель с дизельным двигателем 2.0 D-4D (124-150 л.с.) является образцом надежности среди бюджетных кроссоверов. По данным iSeeCars, средний срок службы RAV4 — 12,5 года или 250 000 км. В Украине подержанные модели стоят от 10 000 до 15 000 долларов. Двигатель при условии регулярного ТО и замены масла каждые 10 000 км легко преодолеет 300 000 км. Расход топлива в смешанном цикле составляет 5,5-6,5 л/100 км.

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Honda CR-V (2.2 i-DTEC, 2007-2018)

2017 Honda CR-V
Фото: caranddriver.com

По данным WhatCar, только 5% владельцев модели с дизельным двигателем 2.2 i-DTEC (150 л.с.) сталкивались с серьезными поломками. Этот мотор выдерживает 280 000 км без капитального ремонта. В Украине подержанные CR-V доступны по цене от 11 000 долларов. Владельцы довольны просторным салоном и качественной подвеской. Средний расход топлива составляет 6 л/100 км. Впрочем, мотор чувствителен к качеству топлива.

Hyundai Tucson (2.0 CRDi, 2004-2015)

2014 Hyundai Tucson
Фото: caranddriver.com

Модель с дизельным двигателем 2.0 CRDi (113-140 л.с.) имеет высокий рейтинг надежности от JD Power (89/100), а двигатель способен пройти 250 000 км без серьезных проблем. В Украине подержанные Tucson первого поколения стоят от 8000 долларов. Отзывы отмечают простоту конструкции, доступность запчастей и устойчивость к коррозии. Расход топлива составляет 6,2-7 л/100 км.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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