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Головна Авто Названо найнадійніші вживані кросовери за доступною ціною

Названо найнадійніші вживані кросовери за доступною ціною

Ua en ru
Дата публікації: 6 липня 2025 14:22
Названо найкращі вживані кросовери за доступною ціною в Україні
2017 Honda CR-V. Фото: Honda

Комбінація доступної ціни, практичності, адаптації до українських доріг та відносно низьких витрат на утримання робить кросовери з пробігом популярним вибором серед українських автомобілістів. До того ж багатьма кросовер сприймається як престижніший та сучасніший автомобіль порівняно з седаном чи універсалом, навіть якщо він вживаний.

Про це написав SUV News

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Toyota RAV4 (2.0 D-4D, 2006–2018)

2017 Toyota RAV4
Фото: Toyota

Модель з дизельним двигуном 2.0 D-4D (124–150 к.с.) є взірцем надійності серед бюджетних кросоверів. За даними iSeeCars, середній термін служби RAV4 — 12,5 року або 250 000 км. В Україні вживані моделі коштують від 10 000 до 15 000 доларів. Двигун за умови регулярного ТО та заміни оливи кожні 10 000 км легко здолає 300 000 км. Витрата пального у змішаному циклі становить 5,5–6,5 л/100 км.

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Honda CR-V (2.2 i-DTEC, 2007–2018)

2017 Honda CR-V
Фото: caranddriver.com

За даними WhatCar, лише 5% власників моделі з дизельним двигуном 2.2 i-DTEC (150 к.с.) стикалися з серйозними поломками. Цей мотор витримує 280 000 км без капітального ремонту. В Україні вживані CR-V доступні за ціною від 11 000 доларів. Власники задоволені просторим салоном та якісною підвіскою. Середня витрата палива становить 6 л/100 км. Втім, мотор чутливий до якості пального.

Hyundai Tucson (2.0 CRDi, 2004–2015)

2014 Hyundai Tucson
Фото: caranddriver.com

Модель з дизельним двигуном 2.0 CRDi (113–140 к.с.) має високий рейтинг надійності від JD Power (89/100), а двигун здатен пройти 250 000 км без жодних серйозних проблем. В Україні вживані Tucson першого покоління коштують від 8000 доларів. Відгуки відзначають простоту конструкції, доступність запчастин та стійкість до корозії. Витрата пального становить 6,2–7 л/100 км.

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авто ціни автомобіль Honda Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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