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Головна Авто Найцікавіше у новому кросовері Mitsubishi — його логотип

Найцікавіше у новому кросовері Mitsubishi — його логотип

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 07:35
Чому новий кросовер Mitsubishi відрізняється лише логотипом
2026 Mitsubishi Grandis Фото: Mitsubishi

Mitsubishi продовжує розширювати європейський портфель гібридними моделями, побудованими на базі Renault. Останнім доповненням став Grandis, компактний сімейний кросовер, який має спільну платформу та значну частину дизайну з Renault Symbioz.

Про це написав Cars Coops.

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Від мінівена до кросовера

Назва Grandis спочатку використовувалася для культового 3-рядного мінівена (2003-2011). Тепер це подовжена та просторіша версія оновленого Mitsubishi ASX, який сам по собі є перейменованим Renault Captur.

Хоча Mitsubishi додала кілька стилістичних змін, щоб виділитися на тлі свого французького аналога, новий Grandis здебільшого є просто перейменованим автомобілем.

Передня частина майже ідентична меншому ASX, з глянцевою чорною решіткою радіатора та атласно-сріблястими акцентами. Фари спільні з Symbioz, але денні ходові вогні мають дещо інший дизайн. Профіль також перейнято від французького близнюка, за винятком 19-дюймових легкосплавних дисків.

Інтер'єр ідентичний версії Renault, за винятком логотипа Mitsubishi на кермі. Салон розрахований на п'ятьох осіб, а багажник вміщує від 434 до 566 літрів, залежно від положення зсувного заднього сидіння. Серед основних функцій — електропривод дверей багажника з дистанційним керуванням, панорамний скляний дах з електрохромним затемненням, 10,4-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи та повний набір функцій допомоги водієві.

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Що під капотом

Grandis базується на подовженій версії платформи Renault-Nissan CMF-B. Базовим варіантом є 1,3-літровий двигун з турбонаддувом та підтримкою м’якого гібрида, що видає 138 к.с. Ця версія передає потужність на передні колеса через 6-ступеневу механічну або 7-ступеневу автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням.

Також доступна оновлена гібридна система самозаряджання від Renault. Вона поєднує 1,8-літровий атмосферний двигун з двома електродвигунами, багаторежимною коробкою передач та літій-іонним акумулятором місткістю 1,4 кВт-год. Разом система видає 154 к.с., приводячи в рух лише передні колеса.

Європейський запуск

Виробництво Grandis відбуватиметься на заводі Renault в іспанському Вальядоліді, де його збиратимуть разом з Symbioz. Він поступово розгортатиметься на європейських ринках, починаючи з кінця цього року.

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авто Mitsubishi автомобіль Renault виробництво
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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