Популярний в Україні кросовер стане електричним

2023 Dacia Duster Фото: Dacia

Бренд Dacia, який належить Renault, планує представити варіанти електричних силових агрегатів у всій своїй лінійці, зокрема для популярного кросовера Duster. Очікується, що електрокар збереже міцний дух своїх аналогів з двигунами внутрішнього згоряння, водночас пропонуючи доступні автомобілі.

Про це повідомив Cars Coops.

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Зменшення витрат

Електричний Duster базуватиметься на архітектурі CMF-BEV, яка вже лежить в основі Renault 5 та 4, а також використовуватиметься для майбутніх електромобілів від Nissan, зокрема Micra та Juke. Її гнучкість у підтримці як передньо-, так і повнопривідних конфігурацій пасує для виконання завдань кросовера.

CMF-BEV є еволюцією платформи CMF-B, яка використовується для моделей бренду з двигунами внутрішнього згоряння та гібридних моделей — Sandero, Jogger, Duster та Bigster.

Спільні компоненти між двома платформами можуть дозволити Dacia виробляти майбутні електромобілі разом з їхніми аналогами з двигунами внутрішнього згоряння на тих самих заводах, що допоможе знизити виробничі витрати.

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Зміни у дизайні

Позаяк Dacia зосереджується на зниженні витрат, можна припустити, що оновлення стилю електричного Duster не будуть радикальними. Зрештою, Duster третього покоління було представлено наприкінці 2023 року, тому він досі має свіжий вигляд.

Коли Duster EV з'явиться, конкуренцію йому складе великий список компактних електричних кросоверів. Основними будуть механічно споріднений Renault 4 E-Tech, майбутній Fiat Grande Panda 4×4, Jeep Avenger та електричні близнюки Suzuki e-Vitara та Toyota Urban Cruiser.

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