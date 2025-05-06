Вживаний Renault Duster другого покоління: чи варто купити

2020 Renault Duster. Фото: carmagazine.co.uk

Протягом 14 років в Європі реалізували понад 2 2000 000 автомобілів двох поколінь Dacia Duster (в Україні продається як Renault Duster). Дивлячись на ринок вживаних автомобілів, важко не дійти висновку, що компактний кросовер продовжує гідно тримати свою марку.

Про це написав Moto.

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Бензинові двигуни та ГБО

Друге покоління Duster з’явилося у 2018 році та продавалося паралельно з автомобілями першого. Але його лінійка двигунів авто значно розширилася.

Найменш потужний — бензиновий 90-сильний двигун 1.0 TCe, що поєднується з 6-ступеневою механічною коробкою передач.

Більш вимогливі можуть обрати 1.3 TCe потужністю 130 к.с. або 150 к.с. Топові версії оснащені повним приводом, а бензинова версія — коробкою передач EDC з подвійним зчепленням. Найпотужніший з них розганяється до 100 км/год за 10,4 с.

Для заощадливих є версія 1.0 TCe потужністю 100 к.с. Він оснащений заводською газобалонною установкою.

Усі ці регулярно обслуговувані агрегати не спричиняють сюрпризів. Їм потрібно лише систематично міняти оливу кожні 10 000-15 000 км, а комплект ременя ГРМ — кожні 100 000 км. Якщо турбіна вийде з ладу, будьте готові до витрат.

Серед перших автомобілів другого покоління виділяється 1.6 SCE потужністю 115 к.с. Це броньований двигун, який не потребує надмірного догляду (є опціональна ГБО). Він не може похвалитися ані динамікою, ані паливною ефективністю, але компенсує свої недоліки довговічністю.

Цікавою альтернативою також є 1.2 TCe потужністю 125 к.с. — такий самий, як й у моделі першого покоління.

Дизель

Досить популярним був дизельний двигун 1.5 dCi, який випускався протягом двох десятиліть потужністю 90, 95, 110 та 115 к.с. Він оснащений системою безпосереднього впорскування Common Rail та турбокомпресором з фіксованою геометрією лопатей. Як й у конкурентів у цьому класі потужності він також стикається з засміченням DPF-фільтра.

У моделях, що використовуються переважно на дорогах, він може прослужити до 200 000 км. Досвідчений водій легко наблизиться до 4 літрів на 100 км за містом та до 6 літрів у заторах.

Інші особливості покоління

Топові комплектації можуть мати повний привід та автоматичну коробку передач EDC з подвійним та сухим зчепленням. Ця модель має проблеми, схожі з DSG від Volkswagen, але вони з'являються трохи пізніше.

Підвіска використовує стійки McPherson спереду та торсіонну балку ззаду.

Найшвидше зношуються роз'єми та інші гумові елементи.

Відсутність передової електроніки призводить до відсутності її серйозних поломок.

Серйозних системних захворювань у Duster другого покоління не зареєстровано.

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