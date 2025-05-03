Кросовери з повним та заднім приводами: чому їх не варто купувати

Емблема повного приводу. Фото: ycccars.co.uk

Повний привід зазвичай встановлюють на кросоверах підвищеної прохідності, тоді як задній привід частіше зустрічається на динамічних моделях. Але обидва обʼєднує одне — їх не рекомендують більшості українських водіїв.

Чому краще не купувати такі автомобілі, написав SUV News.

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Складна конструкція

Велика кількість вузлів в авто з заднім та повним приводом потребують регулярної уваги. Від трансмісії до карданного валу — кожен додатковий елемент ускладнює конструкцію та підвищує вартість ремонту. В середньому, утримання таких авто обходиться на 50-100% дорожче, ніж передньопривідних аналогів.

Умови експлуатації

Задньопривідні кросовери можуть перетворитися на справжній жах через свою вагу та погану керованість на слизькій дорозі. Це вимагає від водія додаткових навичок, якими володіють далеко не всі власники таких авто.

Повний привід забезпечує краще зчеплення та зробить їзду бездоріжжям комфортнішою. Але в умовах міста, ці переваги зазвичай не виправдовують значних витрат на техобслуговування та ремонт повнопривідних систем.

Якщо водій не є прихильником динамічної їзди трасою, то краще відмовитися від купівлі задньопривідного кросовера. Не варто для міста купляти й повнопривідні версії, які в умовах кам’яних джунглів малокорисні.

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