Кроссоверы с полным и задним приводами: почему их не стоит покупать

Эмблема полного привода. Фото: ycccars.co.uk

Полный привод обычно устанавливают на кроссоверах повышенной проходимости, тогда как задний привод чаще встречается на динамичных моделях. Но оба объединяет одно — их не рекомендуют большинству украинских водителей.

Почему лучше не покупать такие автомобили, написал SUV News.

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Сложная конструкция

Большое количество узлов в авто с задним и полным приводом требуют регулярного внимания. От трансмиссии до карданного вала — каждый дополнительный элемент усложняет конструкцию и повышает стоимость ремонта. В среднем, содержание таких авто обходится на 50-100% дороже, чем переднеприводных аналогов.

Условия эксплуатации

Заднеприводные кроссоверы могут превратиться в настоящий кошмар из-за своего веса и плохой управляемости на скользкой дороге. Это требует от водителя дополнительных навыков, которыми обладают далеко не все владельцы таких авто.

Полный привод обеспечивает лучшее сцепление и сделает езду по бездорожью более комфортной. Но в условиях города, эти преимущества обычно не оправдывают значительных затрат на техобслуживание и ремонт полноприводных систем.

Если водитель не является сторонником динамичной езды по трассе, то лучше отказаться от покупки заднеприводного кроссовера. Не стоит для города покупать и полноприводные версии, которые в условиях каменных джунглей малополезны.

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