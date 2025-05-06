Подержанный Renault Duster второго поколения: стоит ли купить

2020 Renault Duster. Фото: carmagazine.co.uk

В течение 14 лет в Европе реализовали более 2 2000 000 автомобилей двух поколений Dacia Duster (в Украине продается как Renault Duster). Глядя на рынок подержанных автомобилей, трудно не прийти к выводу, что компактный кроссовер продолжает достойно держать свою марку.

Об этом написал Moto.

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Бензиновые двигатели и ГБО

Второе поколение Duster появилось в 2018 году и продавалось параллельно с автомобилями первого. Но его линейка двигателей авто значительно расширилась.

Наименее мощный — бензиновый 90-сильный двигатель 1.0 TCe, сочетающийся с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Более требовательные могут выбрать 1.3 TCe мощностью 130 л.с. или 150 л.с. Топовые версии оснащены полным приводом, а бензиновая версия — коробкой передач EDC с двойным сцеплением. Самый мощный из них разгоняется до 100 км/ч за 10,4 с.

Для экономных есть версия 1.0 TCe мощностью 100 л.с. Он оснащен заводской газобаллонной установкой.

Все эти регулярно обслуживаемые агрегаты не доставляют сюрпризов, им нужно лишь систематически менять масло каждые 10 000-15 000 км, а комплект ремня ГРМ — каждые 100 000 км. Если турбина выйдет из строя, будьте готовы к расходам.

Среди первых автомобилей второго поколения выделяется 1.6 SCE мощностью 115 л.с. Это бронированный двигатель, не требующий чрезмерного ухода (есть опциональное ГБО). Он не может похвастаться ни динамикой, ни топливной эффективностью, но компенсирует свои недостатки долговечностью.

Интересной альтернативой также является 1.2 TCe мощностью 125 л.с. — такой же, как и у модели первого поколения.

Дизель

Довольно популярным был дизельный двигатель 1.5 dCi, который выпускался в течение двух десятилетий мощностью 90, 95, 110 и 115 л.с. Он оснащен системой непосредственного впрыска Common Rail и турбокомпрессором с фиксированной геометрией лопастей. Как и у конкурентов в этом классе мощности он также сталкивается с засорением DPF-фильтра.

В моделях, используемых преимущественно на дорогах, он может прослужить до 200 000 км. Опытный водитель легко приблизится к 4 литрам на 100 км по городу и до 6 литров в пробках.

Другие особенности поколения

Топовые комплектации могут иметь полный привод и автоматическую коробку передач EDC с двойным и сухим сцеплением. Эта модель имеет проблемы, схожие с DSG от Volkswagen, но они появляются чуть позже.

Подвеска использует стойки McPherson спереди и торсионную балку сзади.

Быстрее всего изнашиваются разъемы и другие резиновые элементы.

Отсутствие передовой электроники приводит к отсутствию ее серьезных поломок.

Серьезных системных заболеваний у Duster второго поколения не зарегистрировано.

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