Популярный в Украине кроссовер станет электрическим

2023 Dacia Duster Фото: Dacia

Бренд Dacia, который принадлежит Renault, планирует представить варианты электрических силовых агрегатов во всей своей линейке, в том числе для популярного кроссовера Duster. Ожидается, что электрокар сохранит крепкий дух своих аналогов с двигателями внутреннего сгорания, в то же время предлагая доступные автомобили.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Электрический Duster будет базироваться на архитектуре CMF-BEV, которая уже лежит в основе Renault 5 и 4, а также будет использоваться для будущих электромобилей от Nissan, в частности Micra и Juke. Ее гибкость в поддержке как передне-, так и полноприводных конфигураций подходит для выполнения задач кроссовера.

CMF-BEV является эволюцией платформы CMF-B, которая используется для моделей бренда с двигателями внутреннего сгорания и гибридных моделей — Sandero, Jogger, Duster и Bigster.

Общие компоненты между двумя платформами могут позволить Dacia производить будущие электромобили вместе с их аналогами с двигателями внутреннего сгорания на тех же заводах, что поможет снизить производственные затраты.

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Изменения в дизайне

Так как Dacia сосредотачивается на снижении затрат, можно предположить, что обновления стиля электрического Duster не будут радикальными. В конце концов, Duster третьего поколения был представлен в конце 2023 года, поэтому он до сих пор выглядит свежо.

Когда Duster EV появится, конкуренцию ему составит большой список компактных электрических кроссоверов. Основными будут механически родственный Renault 4 E-Tech, будущий Fiat Grande Panda 4×4, Jeep Avenger и электрические близнецы Suzuki e-Vitara и Toyota Urban Cruiser.

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