Почему новый кроссовер Mitsubishi отличается только логотипом

2026 Mitsubishi Grandis Фото: Mitsubishi

Mitsubishi продолжает расширять европейский портфель гибридными моделями, построенными на базе Renault. Последним дополнением стал Grandis, компактный семейный кроссовер, который имеет общую платформу и значительную часть дизайна с Renault Symbioz.

Об этом написал Cars Coops.

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Название Grandis изначально использовалось для культового 3-рядного минивэна (2003-2011). Теперь это удлиненная и более просторная версия обновленного Mitsubishi ASX, который сам по себе является переименованным Renault Captur.

Хотя Mitsubishi добавила несколько стилистических изменений, чтобы выделиться на фоне своего французского аналога, новый Grandis по большей части является просто переименованным автомобилем.

Передняя часть почти идентична меньшему ASX, с глянцевой черной решеткой радиатора и атласно-серебристыми акцентами. Фары общие с Symbioz, но дневные ходовые огни имеют несколько иной дизайн. Профиль также перенят от французского близнеца, за исключением 19-дюймовых легкосплавных дисков.

Интерьер идентичен версии Renault, за исключением логотипа Mitsubishi на рулевом колесе. Салон рассчитан на пять человек, а багажник вмещает от 434 до 566 литров, в зависимости от положения сдвижного заднего сиденья. Среди основных функций — электропривод двери багажника с дистанционным управлением, панорамная стеклянная крыша с электрохромным затемнением, 10,4-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и полный набор функций помощи водителю.

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Что под капотом

Grandis базируется на удлиненной версии платформы Renault-Nissan CMF-B. Базовым вариантом является 1,3-литровый двигатель с турбонаддувом и поддержкой мягкого гибрида, выдающий 138 л.с. Эта версия передает мощность на передние колеса через 6-ступенчатую механическую или 7-ступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением.

Также доступна обновленная гибридная система самозарядки от Renault. Она сочетает 1,8-литровый атмосферный двигатель с двумя электродвигателями, многорежимной коробкой передач и литий-ионным аккумулятором емкостью 1,4 кВт-ч. Вместе система выдает 154 л.с., приводя в движение только передние колеса.

Европейский запуск

Производство Grandis будет происходить на заводе Renault в испанском Вальядолиде, где его будут собирать вместе с Symbioz. Он будет постепенно разворачиваться на европейских рынках, начиная с конца этого года.

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