Mitsubishi представила новый кроссовер с расходом всего 4 литра бензина на 100 км

Mitsubishi Xforce HEV. Фото: mitsubishi-motors.com

Новый бюджетный кроссовер Mitsubishi Xforce HEV представили в Таиланде. Японский автопроизводитель планирует начать продажи этого гибридного автомобиля через несколько недель по цене от 27 000 долларов.

Об этом сообщил официальный сайт Mitsubishi Motors.

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Интерьер кроссовера

Салон оснащен приборной панелью с горизонтальной осью, которая улучшает обзор вперед и облегчает ощущение изменений в положении автомобиля при движении по плохой дороге. Меланжевая ткань используется для обивки панели приборов.

Большая монолитная дисплейная панель объединяет 12,3-дюймовую аудиосистему Smartphone Link Display Audio и цифровой дисплей драйвера. Панель переключения передач и панель переключателя питания выполнены в черном рояльном цвете с повышенной устойчивостью к царапинам.

Силовая установка

Автомобиль получил 116-сильную гибридную установку с 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Система HEV Xforce эволюционировала дальше от модели Xpander HEV. Она оснащена новой функцией отключения двигателя, которая отсоединяет мотор от приводного вала на высоких скоростях. Эти функции значительно уменьшают потери энергии, обеспечивая транспортному средству средний расход топлива всего 4,1 л на 100 км пробега.

Для гибридного вождения была использована двухскоростная система трансмиссии, которая обеспечивает как бесшумность на высоких скоростях, так и мощное ускорение при движении в гору. Кроме того, двигатель, генератор и трансмиссия были интегрированы, что значительно уменьшило высокочастотный шум и, таким образом, обеспечило бесперебойное вождение, как у электромобилей.

Система автоматически переключается на оптимальный режим вождения в соответствии с условиями и остатка заряда аккумулятора.

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