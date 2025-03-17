Mitsubishi готовит возвращение легендарного внедорожника в 2026 году

2026 Mitsubishi Pajero. Рендер: bestcarweb.jp

Возрождения классического внедорожника ждали многие поклонники Mitsubishi. Новый Pajero выйдет в 2026 году на основе пикапа Mitsubishi Triton (известный в Украине как L200) и с гибридной версией.

Об этом сообщил Best Car Web.

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Что известно о новом Pajero

Рендер: bestcarweb.jp

Благодаря использованию рамы Triton, которую высоко ценят за прочность, конструкция Pajero станет идеальной для тех, кто хочет ездить по бездорожью, а также для всех, кто ждет возвращения Pajero.

Под капотом ожидается тот же 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом (тип 4N16), который установлен в Triton. Система привода сочетается с Super Select 4WD-II. Можно переключать на задний привод для повседневной езды и использовать прямой полный привод с блокировкой центрального дифференциала при движении по неровной дороге.

Рама Triton разработана с учетом электрификации и создана для размещения литий-ионной батареи Outlander PHEV. Это позволит новому Pajero иметь гибридную версию.

Ожидаемые характеристики Pajero

Рендер: bestcarweb.jp

Длина автомобиля составит 5100 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1815 мм, колесная база — 3130 мм. Мощность турбодизельного двигателя 204 л.с. позволит обеспечить высокую тяговую эффективность. На модель ожидается конкурентоспособная цена в сегменте больших рамных внедорожников — от 43 700 до 47 000 долларов.

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