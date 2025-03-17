Mitsubishi готує повернення легендарного позашляховика у 2026 році

2026 Mitsubishi Pajero. Рендер: bestcarweb.jp

На відродження класичного позашляховика чекали багато шанувальників Mitsubishi. Новий Pajero вийде у 2026 році на основі пікапа Mitsubishi Triton (відомий в Україні як L200) та з гібридною версією.

Про це повідомив Best Car Web.

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Що відомо про новий Pajero

Рендер: bestcarweb.jp

Завдяки використанню рами Triton, яку високо цінують за міцність, конструкція Pajero стане ідеальною для тих, хто хоче їздити бездоріжжям, а також для усіх, хто чекає на повернення Pajero.

Під капотом очікується той самий 2,4-літровий рядний 4-циліндровий дизельний двигун з турбонаддувом (тип 4N16), який встановлений у Triton. Система приводу поєднується з Super Select 4WD-II. Можна перемикати на задній привід для повсякденної їзди та використовувати прямий повний привід з блокуванням центрального диференціала під час руху нерівною дорогою.

Рама Triton розроблена з урахуванням електрифікації та створена для розміщення літій-іонної батареї Outlander PHEV. Це дозволить новому Pajero мати гібридну версію.

Очікувані характеристики Pajero

Рендер: bestcarweb.jp

Довжина автомобіля становитиме 5100 мм, ширина — 1930 мм, висота — 1815 мм, колісна база — 3130 мм. Потужність турбодизельного двигуна 204 к.с. дозволить забезпечити високу тягову ефективність. На модель очікується конкурентоспроможна ціна у сегменті великих рамних позашляховиків — від 43 700 до 47 000 доларів.

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