Mitsubishi готує повернення легендарного позашляховика у 2026 році

Mitsubishi відродить культовий позашляховик у 2026 році
На відродження класичного позашляховика чекали багато шанувальників Mitsubishi. Новий Pajero вийде у 2026 році на основі пікапа Mitsubishi Triton (відомий в Україні як L200) та з гібридною версією.
Про це повідомив Best Car Web.
Що відомо про новий Pajero
Завдяки використанню рами Triton, яку високо цінують за міцність, конструкція Pajero стане ідеальною для тих, хто хоче їздити бездоріжжям, а також для усіх, хто чекає на повернення Pajero.
Під капотом очікується той самий 2,4-літровий рядний 4-циліндровий дизельний двигун з турбонаддувом (тип 4N16), який встановлений у Triton. Система приводу поєднується з Super Select 4WD-II. Можна перемикати на задній привід для повсякденної їзди та використовувати прямий повний привід з блокуванням центрального диференціала під час руху нерівною дорогою.
Рама Triton розроблена з урахуванням електрифікації та створена для розміщення літій-іонної батареї Outlander PHEV. Це дозволить новому Pajero мати гібридну версію.
Очікувані характеристики Pajero
Довжина автомобіля становитиме 5100 мм, ширина — 1930 мм, висота — 1815 мм, колісна база — 3130 мм. Потужність турбодизельного двигуна 204 к.с. дозволить забезпечити високу тягову ефективність. На модель очікується конкурентоспроможна ціна у сегменті великих рамних позашляховиків — від 43 700 до 47 000 доларів.
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