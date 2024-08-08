Mitsubishi припиняє виробництво популярної дешевої моделі у 2024 році — причини

Хетчбек Mitsubishi Mirage. Фото: edmunds.com

Компанія Mitsubishi офіційно заявила про припинення випуску популярних хетчбека та седана Mirage до кінця 2024 року. Залишок автомобілів у дилерів будуть розпродувати до літа 2025 року.

Про це повідомив Car and Driver.

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Машини сильно застаріли. В Європу та Японію Mirage припинили поставляти ще у 2021 та 2022 роках відповідно. Через шалену популярність авто в США на північноамериканському ринку модель затрималася до сьогодні, адже попит цього року на неї зріс на понад 85%.

Втім, термін продажу цієї машини давно минув. Звичайно, це один із найдешевших нових автомобілів у продажу в США. Але він також відрізнявся тим, що був найслабшим, позаяк в обох варіантах кузова мав трициліндровий двигун потужністю лише 78 к.с.

Ринок дешевих авто звужується

Седан Mitsubishi Mirage G4. Фото: edmunds.com

Виробник не збирається навіть оновлювати модель. "Mirage припиняється на ринку США, й моделі 2025 року не буде", — зазначив представник Mitsubishi у Північній Америці Джеремі Барнс.

Кінець хетчбека Mirage та седана Mirage G4, вартість яких на модельний 2024 рік починалася з 18 015 доларів та 19 115 доларів США відповідно, означає, що нові автомобілі ціною нижче 20 000 доларів перебувають на межі зникнення. Nissan Versa з базовою ціною 17 820 доларів — це все, що залишилося.

Раніше ми писали, що Mitsubishi планує обладнати електродвигунами весь модельний ряд авто до 2035 року. Також в Україні в продажу з'явився новий Mitsubishi L200.