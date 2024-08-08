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Популярный Mitsubishi снимают с производства — почему избавляются от дешевого авто

8 августа 2024 21:45
Валентин Бандура - Редактор
Mitsubishi прекращает производство популярной дешевой модели в 2024 году
Хэтчбек Mitsubishi Mirage. Фото: edmunds.com
Валентин Бандура - Редактор

Компания Mitsubishi официально заявила о прекращении выпуска популярных хэтчбека и седана Mirage до конца 2024 года. Остаток автомобилей у дилеров будут распродавать до лета 2025 года.

Об этом сообщил Car and Driver.

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Машины сильно устарели. В Европу и Японию Mirage перестали поставлять еще в 2021 и 2022 годах соответственно. Из-за бешеной популярности авто в США на североамериканском рынке модель задержалась до сегодняшнего дня, ведь спрос в этом году на нее вырос более чем на 85%.

Впрочем, срок продажи этой машины давно истек. Конечно, это один из самых дешевых новых автомобилей в продаже в США. Но он также отличался тем, что был самым слабым, так как в обоих вариантах кузова был трехцилиндровый двигатель мощностью всего 78 л.с.

Рынок дешевых авто сужается

Популярный Mitsubishi снимают с производства - почему лишаются дешевого авто - фото 1
Седан Mitsubishi Mirage G4. Фото: edmunds.com

Производитель не намерен даже обновлять модель. "Mirage уходит с рынка США, и модели 2025 года не будет", — отметил представитель Mitsubishi в Северной Америке Джереми Барнс.

Конец хэтчбека Mirage и седана Mirage G4, стоимость которых на модельный 2024 год начиналась с 18 015 долларов и 19 115 долларов соответственно, означает, что новые автомобили ценой ниже 20 000 долларов находятся на грани исчезновения. Nissan Versa с базовой ценой 17 820 долларов — это все, что осталось.

Ранее мы писали, что Mitsubishi планирует оборудовать электродвигателями весь модельный ряд автомобилей до 2035 года. Также в Украине в продаже появился новый Mitsubishi L200.

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