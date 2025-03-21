Mitsubishi представила новий кросовер з витратою лише 4 літри бензину на 100 км

Mitsubishi Xforce HEV. Фото: mitsubishi-motors.com

Новий бюджетний кросовер Mitsubishi Xforce HEV представили у Таїланді. Японський автовиробник планує розпочати продажі цього гібридного автомобіля за кілька тижнів за ціною від 27 000 доларів.

Про це повідомив офіційний сайт Mitsubishi Motors.

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Інтер’єр кросовера

Салон оснащений приладовою панеллю з горизонтальною віссю, яка покращує огляд вперед та полегшує відчуття змін у положенні автомобіля під час руху по поганій дорозі. Меланжева тканина використовується для оббивки панелі приладів.

Велика монолітна дисплейна панель об’єднує 12,3-дюймову аудіосистему Smartphone Link Display Audio та цифровий дисплей драйвера. Панель перемикання передач та панель перемикача живлення виконані в чорному рояльному кольорі з підвищеною стійкістю до подряпин.

Силова установка

Автомобіль отримав 116-сильну гібридну установку з 1,6-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Система HEV Xforce еволюціонувала далі від моделі Xpander HEV. Вона оснащена новою функцією відключення двигуна, яка від’єднує мотор від приводного валу на високих швидкостях. Ці функції значно зменшують втрати енергії, забезпечуючи транспортному засобу середню витрату палива лише 4,1 л на 100 км пробігу.

Для гібридного водіння була використана двошвидкісна система трансмісії, яка забезпечує як безшумність на високих швидкостях, так й потужне прискорення під час руху в гору. Крім того, двигун, генератор та трансмісія були інтегровані, що значно зменшило високочастотний шум і, таким чином, забезпечило безперебійне водіння, як в електромобілів.

Система автоматично перемикається на оптимальний режим водіння відповідно до умов та залишку заряду акумулятора.

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