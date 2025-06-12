Цей вживаний кросовер Toyota варто купити у 2025 році

2021 Toyota Venza Фото: caranddriver.com

Кросовер Toyota Venza 2021 року варто придбати тим, хто бажає мати гарний, але недорогий вживаний гібридний автомобіль. Компанія зняла його з виробництва у 2024 році, але це не означає, що він був поганий або ненадійний, просто Toyota вирішила надалі просувати Crown Signia.

Про це написав Top Speed.

Реклама

Читайте також:

Практичний інтер'єр

У салоні Venza достатньо місця для людей та багажу. Пасажири отримають 94 см простору для голови спереду та 96 см ззаду, а для ніг — відповідно 102 см та 94 см. Багажник забезпечує солідні 817,1 л вантажного простору. Зі складеними задніми сидіннями кросовер пропонує максимальний об'єм вантажу 1564,8 л.

Фото: topspeed.com

Базові функції

Toyota не стримувалася, впроваджуючи преміальні стандартні функції у Venza — кросовер пропонує більше, ніж надмірно популярний RAV4 у базовій версії:

8-стороннє електрорегулювання водійського сидіння;

підігрів та вентиляція передніх сидінь;

фіксований панорамний дах Star Gaze тощо.

Люк у даху виготовлений з використанням технології електрохромного скла, що дозволяє перемикатися з прозорого на матовий режим за секунду.

Також Toyota вжила багато заходів, щоб забезпечити автомобілю тихий салон. Це було досягнуто за допомогою механічних систем, ізоляції шасі та підлогового глушника.

Venza 2021 року стандартно оснащувалася 4,2-дюймовим кольоровим дисплеєм приладів, 8-дюймовим мультимедійним екраном, Apple CarPlay, Android Auto та Bluetooth. Також доступний 10-дюймовий кольоровий проєкційний дисплей. В базовій версії Venza використовується аудіосистема з шістьма динаміками.

Також на авто встановлено систему безпеки Toyota 2.0:

запобігання зіткненням з функцією виявлення транспортних засобів та пішоходів у денний/низькоосвітлений час доби, а також функцією виявлення велосипедистів у денний час доби;

динамічний радарний круїз-контроль у повному діапазоні швидкостей;

попередження про виїзд зі смуги руху з асистенцією керма;

автоматичне дальнє світло;

допомога утримання смуги руху;

допомога з дорожніми знаками.

Економічність та надійність

Фото: electrive.com

Venza 2021 року оснащена 2,5-літровим 4-циліндровим гібридним двигуном. Ця система видає 219 к.с. та 221 Нм. Потужність стандартно передається на всі колеса через автоматичну коробку передач. Кросовер пропонує витрату палива 5,9 л/100 км у місті, 6,3 л/100 км на трасі.

JD Power оцінила Venza 2021 року у 81 бал зі 100.

Раніше ми писали, чому водії вдячні Toyota за повільну зарядку електрокарів. Також експерти пояснили, чи варто купити вживаний позашляховик Toyota FJ Cruiser.