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Главная Авто Какой подержанный кроссовер Toyota лучше новых авто в 2025 году

Какой подержанный кроссовер Toyota лучше новых авто в 2025 году

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 17:20
Этот подержанный кроссовер Toyota стоит купить в 2025 году
2021 Toyota Venza Фото: caranddriver.com
Ключові моменти Практичный интерьер Базовые функции Экономичность и надежность

Кроссовер Toyota Venza 2021 года стоит приобрести тем, кто желает иметь хороший, но недорогой подержанный гибридный автомобиль. Компания сняла его с производства в 2024 году, но это не значит, что он был плохой или ненадежный, просто Toyota решила в дальнейшем продвигать Crown Signia.

Об этом написал Top Speed.

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Практичный интерьер

В салоне Venza достаточно места для людей и багажа. Пассажиры получат 94 см пространства для головы спереди и 96 см сзади, а для ног — соответственно 102 см и 94 см. Багажник обеспечивает солидные 817,1 л грузового пространства. Со сложенными задними сиденьями кроссовер предлагает максимальный объем груза 1564,8 л.

Багажник Toyota Venza 2021 року.
Фото: topspeed.com

Базовые функции

Toyota не сдерживалась, внедряя премиальные стандартные функции в Venza — кроссовер предлагает больше, чем чрезмерно популярный RAV4 в базовой версии:

  • 8-сторонняя электрорегулировка водительского сиденья;
  • подогрев и вентиляция передних сидений;
  • фиксированная панорамная крыша Star Gaze и тому подобное.

Люк в крыше изготовлен с использованием технологии электрохромного стекла, что позволяет переключаться с прозрачного на матовый режим за секунду.

Также Toyota приняла много мер, чтобы обеспечить автомобилю тихий салон. Это было достигнуто с помощью механических систем, изоляции шасси и напольного глушителя.

Venza 2021 года стандартно оснащалась 4,2-дюймовым цветным дисплеем приборов, 8-дюймовым мультимедийным экраном, Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth. Также доступен 10-дюймовый цветной проекционный дисплей. В базовой версии Venza используется аудиосистема с шестью динамиками.

Также на авто установлена система безопасности Toyota 2.0:

  • предотвращения столкновений с функцией обнаружения транспортных средств и пешеходов в дневное/низкоосвещенное время суток, а также функцией обнаружения велосипедистов в дневное время суток;
  • динамический радарный круиз-контроль в полном диапазоне скоростей;
  • предупреждение о выезде из полосы движения с ассистенцией руля;
  • автоматический дальний свет;
  • помощь в удержании полосы движения;
  • помощь с дорожными знаками.

Экономичность и надежность

Інтерʼєр Toyota Venza 2021 року.
Фото: electrive.com

Venza 2021 года оснащена 2,5-литровым 4-цилиндровым гибридным двигателем. Эта система выдает 219 л.с. и 221 Нм. Мощность стандартно передается на все колеса через автоматическую коробку передач. Кроссовер предлагает расход топлива 5,9 л/100 км в городе, 6,3 л/100 км на трассе.

JD Power оценила Venza 2021 года в 81 балл из 100.

Ранее мы писали, почему водители благодарны Toyota за медленную зарядку электрокаров. Также эксперты объяснили, стоит ли купить подержанный внедорожник Toyota FJ Cruiser.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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