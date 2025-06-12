Этот подержанный кроссовер Toyota стоит купить в 2025 году

2021 Toyota Venza Фото: caranddriver.com

Кроссовер Toyota Venza 2021 года стоит приобрести тем, кто желает иметь хороший, но недорогой подержанный гибридный автомобиль. Компания сняла его с производства в 2024 году, но это не значит, что он был плохой или ненадежный, просто Toyota решила в дальнейшем продвигать Crown Signia.

Об этом написал Top Speed.

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Практичный интерьер

В салоне Venza достаточно места для людей и багажа. Пассажиры получат 94 см пространства для головы спереди и 96 см сзади, а для ног — соответственно 102 см и 94 см. Багажник обеспечивает солидные 817,1 л грузового пространства. Со сложенными задними сиденьями кроссовер предлагает максимальный объем груза 1564,8 л.

Фото: topspeed.com

Базовые функции

Toyota не сдерживалась, внедряя премиальные стандартные функции в Venza — кроссовер предлагает больше, чем чрезмерно популярный RAV4 в базовой версии:

8-сторонняя электрорегулировка водительского сиденья;

подогрев и вентиляция передних сидений;

фиксированная панорамная крыша Star Gaze и тому подобное.

Люк в крыше изготовлен с использованием технологии электрохромного стекла, что позволяет переключаться с прозрачного на матовый режим за секунду.

Также Toyota приняла много мер, чтобы обеспечить автомобилю тихий салон. Это было достигнуто с помощью механических систем, изоляции шасси и напольного глушителя.

Venza 2021 года стандартно оснащалась 4,2-дюймовым цветным дисплеем приборов, 8-дюймовым мультимедийным экраном, Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth. Также доступен 10-дюймовый цветной проекционный дисплей. В базовой версии Venza используется аудиосистема с шестью динамиками.

Также на авто установлена система безопасности Toyota 2.0:

предотвращения столкновений с функцией обнаружения транспортных средств и пешеходов в дневное/низкоосвещенное время суток, а также функцией обнаружения велосипедистов в дневное время суток;

динамический радарный круиз-контроль в полном диапазоне скоростей;

предупреждение о выезде из полосы движения с ассистенцией руля;

автоматический дальний свет;

помощь в удержании полосы движения;

помощь с дорожными знаками.

Экономичность и надежность

Фото: electrive.com

Venza 2021 года оснащена 2,5-литровым 4-цилиндровым гибридным двигателем. Эта система выдает 219 л.с. и 221 Нм. Мощность стандартно передается на все колеса через автоматическую коробку передач. Кроссовер предлагает расход топлива 5,9 л/100 км в городе, 6,3 л/100 км на трассе.

JD Power оценила Venza 2021 года в 81 балл из 100.

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