Этот подержанный кроссовер Toyota стоит купить в 2025 году

Какой подержанный кроссовер Toyota лучше новых авто в 2025 году
Кроссовер Toyota Venza 2021 года стоит приобрести тем, кто желает иметь хороший, но недорогой подержанный гибридный автомобиль. Компания сняла его с производства в 2024 году, но это не значит, что он был плохой или ненадежный, просто Toyota решила в дальнейшем продвигать Crown Signia.
Об этом написал Top Speed.
Практичный интерьер
В салоне Venza достаточно места для людей и багажа. Пассажиры получат 94 см пространства для головы спереди и 96 см сзади, а для ног — соответственно 102 см и 94 см. Багажник обеспечивает солидные 817,1 л грузового пространства. Со сложенными задними сиденьями кроссовер предлагает максимальный объем груза 1564,8 л.
Базовые функции
Toyota не сдерживалась, внедряя премиальные стандартные функции в Venza — кроссовер предлагает больше, чем чрезмерно популярный RAV4 в базовой версии:
- 8-сторонняя электрорегулировка водительского сиденья;
- подогрев и вентиляция передних сидений;
- фиксированная панорамная крыша Star Gaze и тому подобное.
Люк в крыше изготовлен с использованием технологии электрохромного стекла, что позволяет переключаться с прозрачного на матовый режим за секунду.
Также Toyota приняла много мер, чтобы обеспечить автомобилю тихий салон. Это было достигнуто с помощью механических систем, изоляции шасси и напольного глушителя.
Venza 2021 года стандартно оснащалась 4,2-дюймовым цветным дисплеем приборов, 8-дюймовым мультимедийным экраном, Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth. Также доступен 10-дюймовый цветной проекционный дисплей. В базовой версии Venza используется аудиосистема с шестью динамиками.
Также на авто установлена система безопасности Toyota 2.0:
- предотвращения столкновений с функцией обнаружения транспортных средств и пешеходов в дневное/низкоосвещенное время суток, а также функцией обнаружения велосипедистов в дневное время суток;
- динамический радарный круиз-контроль в полном диапазоне скоростей;
- предупреждение о выезде из полосы движения с ассистенцией руля;
- автоматический дальний свет;
- помощь в удержании полосы движения;
- помощь с дорожными знаками.
Экономичность и надежность
Venza 2021 года оснащена 2,5-литровым 4-цилиндровым гибридным двигателем. Эта система выдает 219 л.с. и 221 Нм. Мощность стандартно передается на все колеса через автоматическую коробку передач. Кроссовер предлагает расход топлива 5,9 л/100 км в городе, 6,3 л/100 км на трассе.
JD Power оценила Venza 2021 года в 81 балл из 100.
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