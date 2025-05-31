Почему Toyota имеет медленную зарядку электромобилей: ответ удивит

2026 Toyota bZ Woodland Фото: Toyota

Электрические модели Toyota никогда не отличались высокой скоростью зарядки аккумулятора. Новая модель bZ 2026 года может заряжаться со скоростью 150 кВт во всех конфигурациях, тогда как, например, Tesla Model Y получила скорость до 250 кВт.

Но такое технологическое отставание имеет свое логическое объяснение, написал Car Buzz.

Реклама

Читайте также:

Улучшение моделей

Несколько лет назад инженер по аккумуляторам Toyota объяснил, что параметры для BEV компании должны иметь 90% первоначального запаса хода после 10 лет и 160 000 км пробега. То есть деградация аккумулятора за этот период должна составлять лишь 10%.

Старший вице-президент по стратегии планирования мобильности для BEV Toyota Motor North America Купер Эриксен отметил, что пользователи хвалили старую модель bZ4X за отличную езду, комплектацию и отделку, тихий салон и плавную работу. Но их не устраивал небольшой запас хода и слишком долгое время зарядки.

В итоге компания увеличила запас хода на 25% и добавила огромное увеличение производительности разгона. bZ теперь оснащен аккумулятором емкостью 74,7 кВт-ч. Пиковая скорость зарядки может быть не выше, но Toyota добавила новую функцию предварительной подготовки для охлаждения и нагрева аккумулятора. Заявленное время зарядки от 10 до 80% Toyota остается на уровне 30 минут, но bZ должен быть ближе к этому времени, тогда как bZ4X требовал 40 минут или даже больше.

Подход Toyota

Toyota является довольно консервативной компанией, когда речь идет о новых технологиях. Автопроизводитель предпочитает ждать, пока технология станет распространенной и надежной, прежде чем внедрять ее в свои автомобили. Владельцы Toyota ожидают стабильности, поэтому компания не хочет быстрой зарядки, которая может значительно ухудшить срок службы аккумулятора.

"Если мы говорим, что bZ может проехать 505 км, то он будет преодолевать это расстояние год за годом. Мы делаем все, чтобы аккумулятор имел долгосрочную жизнеспособность", — пояснил Эриксен.

Осторожный подход Toyota к управлению аккумуляторами может быть полезным в течение всего срока службы автомобиля, но он не лишен недостатков.

"Это не означает, что у нас не будет более быстрой зарядки в будущем, так как мы разрабатываем батареи, которые смогут набрать запас 160 км за пять минут во время зарядки. Порог для достижения этой цели, возможно, отличается от других компаний, но в Toyota делают именно так", — подытожил Эриксен.

Ранее Toyota предупредила, какой рынок Китай захватит следующим. Также мы писали, почему Toyota назвала одну из лучших моделей Camry.