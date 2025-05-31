Чому Toyota має повільну зарядку електромобілів: відповідь здивує

2026 Toyota bZ Woodland Фото: Toyota

Електричні моделі Toyota ніколи не відрізнялися високою швидкістю заряджання акумулятора. Нова модель bZ 2026 року може заряджатися зі швидкістю 150 кВт в усіх конфігураціях, тоді як, наприклад, Tesla Model Y отримала швидкість до 250 кВт.

Але таке технологічне відставання має своє логічне пояснення, написав Car Buzz.

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Покращення моделей

Кілька років тому інженер з акумуляторів Toyota пояснив, що параметри для BEV компанії повинні мати 90% початкового запасу ходу після 10 років та 160 000 км пробігу. Тобто деградація акумулятора за цей період має становити лише 10%.

Старший віцепрезидент зі стратегії планування мобільності для BEV Toyota Motor North America Купер Еріксен зазначив, що користувачі хвалили стару модель bZ4X за чудову їзду, комплектацію та оздоблення, тихий салон та плавну роботу. Але їх не влаштовував невеликий запас ходу та надто довгий час зарядки.

У підсумку компанія збільшила запас ходу на 25% та додала величезне збільшення продуктивності розгону. bZ тепер оснащений акумулятором місткістю 74,7 кВт-год. Пікова швидкість зарядки може бути не вищою, але Toyota додала нову функцію попередньої підготовки для охолодження та нагрівання акумулятора. Заявлений час зарядки від 10 до 80% Toyota залишається на рівні 30 хвилин, але bZ має бути ближчим до цього часу, тоді як bZ4X потребував 40 хвилин або навіть більше.

Підхід Toyota

Toyota є досить консервативною компанією, коли йдеться про нові технології. Автовиробник воліє чекати, поки технологія стане поширеною та надійнішою, перш ніж впроваджувати її у свої автомобілі. Власники Toyota очікують стабільності, тому компанія не хоче швидшої зарядки, яка може значно погіршити термін служби акумулятора.

"Якщо ми кажемо, що bZ може проїхати 505 км, то він буде долати цю відстань рік за роком. Ми робимо все, щоб акумулятор мав довгострокову життєздатність", — пояснив Еріксен.

Обережний підхід Toyota до управління акумуляторами може бути корисним протягом усього терміну служби автомобіля, але він не позбавлений недоліків.

"Це не означає, що у нас не буде швидшої зарядки у майбутньому, позаяк ми розробляємо батареї, які зможуть набрати запас 160 км за п'ять хвилин під час зарядки. Поріг для досягнення цієї мети, можливо, відрізняється від інших компаній, але в Toyota роблять саме так", — підсумував Еріксен.

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