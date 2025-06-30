ТОП-10 автомобілів 2025 року: сім японців та два американці

2025 Toyota RAV4 PHEV Фото: usnews.com

Незалежна споживча організація Consumer Reports, обрала найкращі автомобілі 2025 року. Цього року найгучніше заявила про себе Toyota, яка делегувала в ТОП-10 три моделі та ще один Lexus.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Дослідження Consumer Reports ґрунтується на стандартизованих дорожніх випробуваннях, яким агентство піддає всі автомобілі, доступні на американському ринку.

Другим фактором є думки власників конкретних моделей. Список найкращих включає лише ті машини, якими були задоволені як водії, що проводили тестування, так й автовласники. Переможців обирали в кількох категоріях.

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Кращі авто 2025 року

Малолітражний автомобіль: Nissan Sentra. Стандартно оснащений більшою кількістю функцій активної безпеки, ніж деякі дорожчі конкуренти. Він отримав хороші оцінки в дорожніх тестах за комфортну їзду, точне керування, економічне водіння та відносно просторий салон.

Стандартно оснащений більшою кількістю функцій активної безпеки, ніж деякі дорожчі конкуренти. Він отримав хороші оцінки в дорожніх тестах за комфортну їзду, точне керування, економічне водіння та відносно просторий салон. Автомобіль середнього класу: Toyota Camry. Авто залишається комфортним, практичним та зручним у використанні. Гібридний силовий агрегат має на 17 к.с. більше, ніж у попередника, але споживає менше палива.

Авто залишається комфортним, практичним та зручним у використанні. Гібридний силовий агрегат має на 17 к.с. більше, ніж у попередника, але споживає менше палива. Компактний SUV: Subaru Crosstrek. Розроблений як для їзди по місту, так і для бездоріжжя. Він пропонує чудову керованість, пристойну економію палива, стандартний повний привід та високий дорожній просвіт. Комплекс активних систем безпеки та допомоги водієві EyeSight входить до стандартної комплектації.

Розроблений як для їзди по місту, так і для бездоріжжя. Він пропонує чудову керованість, пристойну економію палива, стандартний повний привід та високий дорожній просвіт. Комплекс активних систем безпеки та допомоги водієві EyeSight входить до стандартної комплектації. Середньорозмірний SUV: Subaru Forester. Пропонує чудову оглядовість, тихіший салон, впевнене керування, позашляхові характеристики вище середнього рівня та має економічну їзду. Чотирициліндровий двигун отримав дещо більше крутного моменту.

Пропонує чудову оглядовість, тихіший салон, впевнене керування, позашляхові характеристики вище середнього рівня та має економічну їзду. Чотирициліндровий двигун отримав дещо більше крутного моменту. Найекономніший SUV: Toyota RAV4 PHEV. Найкраща версія RAV4 2025 року. Чудовий автомобіль для водіїв, які люблять динамічну їзду. Завдяки 302 к.с. кросовер розганяється від 0 до 100 км на годину всього за 6,3 секунди.

Найкраща версія RAV4 2025 року. Чудовий автомобіль для водіїв, які люблять динамічну їзду. Завдяки 302 к.с. кросовер розганяється від 0 до 100 км на годину всього за 6,3 секунди. Великий SUV: Toyota Highlander Hybrid. Поєднує в собі трирядний салон з економією палива, що не поступається найефективнішим компактним моделям. У тривалих поїздках пасажири насолоджуватимуться зручними задніми сидіннями, а водій оцінить чуйне керування та безліч функцій активної безпеки.

Поєднує в собі трирядний салон з економією палива, що не поступається найефективнішим компактним моделям. У тривалих поїздках пасажири насолоджуватимуться зручними задніми сидіннями, а водій оцінить чуйне керування та безліч функцій активної безпеки. Середньорозмірний розкішний SUV: Lexus NX 350h та NX 450h+. Авто має салон, який тішить пасажирів м’якими сидіннями, оббитими високоякісною шкірою. Обидва гібридні приводи гарантують плавне, економічне та динамічне водіння. Привід PHEV (450h+) забезпечує низьку витрату палива не лише з зарядженим, але й з розрядженим акумулятором.

Авто має салон, який тішить пасажирів м’якими сидіннями, оббитими високоякісною шкірою. Обидва гібридні приводи гарантують плавне, економічне та динамічне водіння. Привід PHEV (450h+) забезпечує низьку витрату палива не лише з зарядженим, але й з розрядженим акумулятором. Великий розкішний SUV: BMW X5 та X5 PHEV. Вишукане авто з надзвичайно тихим та багато оздобленим салоном зі зручними сидіннями, що підходять для цілоденних поїздок. Експерти високо авто за економічність та точне рульове керування.

Вишукане авто з надзвичайно тихим та багато оздобленим салоном зі зручними сидіннями, що підходять для цілоденних поїздок. Експерти високо авто за економічність та точне рульове керування. Електромобіль: Tesla Model Y. Модель отримала неймовірне прискорення з миттєвою реакцією на будь-якій швидкості. Лаконічний салон, позбавлений традиційної панелі приладів, має сучасну естетику. Але зазначається, що доступ до поширених функцій через великий центральний екран, відволікає водія.

Модель отримала неймовірне прискорення з миттєвою реакцією на будь-якій швидкості. Лаконічний салон, позбавлений традиційної панелі приладів, має сучасну естетику. Але зазначається, що доступ до поширених функцій через великий центральний екран, відволікає водія. Пікап: Ford Maverick та Maverick Hybrid. Економічний автомобіль, який однаково добре почувається як у місті, так й на роботі або на вихідних з друзями. Має досить просторий салон з простим керуванням.

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