ТОП-10 автомобилей 2025 года: семь японцев и два американца

2025 Toyota RAV4 PHEV Фото: usnews.com

Независимая потребительская организация Consumer Reports, выбрала лучшие автомобили 2025 года. В этом году громче всего заявила о себе Toyota, которая делегировала в ТОП-10 три модели и еще один Lexus.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Как формируется рейтинг

Исследование Consumer Reports основывается на стандартизированных дорожных испытаниях, которым агентство подвергает все автомобили, доступные на американском рынке.

Вторым фактором является мнение владельцев конкретных моделей. Список лучших включает только те машины, которыми были довольны как водители, проводившие тестирование, так и автовладельцы. Победителей выбирали в нескольких категориях.

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Лучшие авто 2025 года

Малолитражный автомобиль: Nissan Sentra. Стандартно оснащен большим количеством функций активной безопасности, чем некоторые более дорогие конкуренты. Он получил хорошие оценки в дорожных тестах за комфортную езду, точное управление, экономичное вождение и относительно просторный салон.

Стандартно оснащен большим количеством функций активной безопасности, чем некоторые более дорогие конкуренты. Он получил хорошие оценки в дорожных тестах за комфортную езду, точное управление, экономичное вождение и относительно просторный салон. Автомобиль среднего класса: Toyota Camry. Авто остается комфортным, практичным и удобным в использовании. Гибридный силовой агрегат имеет на 17 л.с. больше, чем у предшественника, но потребляет меньше топлива.

Авто остается комфортным, практичным и удобным в использовании. Гибридный силовой агрегат имеет на 17 л.с. больше, чем у предшественника, но потребляет меньше топлива. Компактный SUV: Subaru Crosstrek. Разработан как для езды по городу, так и для бездорожья. Он предлагает отличную управляемость, приличную экономию топлива, стандартный полный привод и высокий дорожный просвет. Комплекс активных систем безопасности и помощи водителю EyeSight входит в стандартную комплектацию.

Разработан как для езды по городу, так и для бездорожья. Он предлагает отличную управляемость, приличную экономию топлива, стандартный полный привод и высокий дорожный просвет. Комплекс активных систем безопасности и помощи водителю EyeSight входит в стандартную комплектацию. Среднеразмерный SUV: Subaru Forester. Предлагает отличную обзорность, тихий салон, уверенное управление, внедорожные характеристики выше среднего уровня и имеет экономичную езду. Четырехцилиндровый двигатель получил несколько больше крутящего момента.

Предлагает отличную обзорность, тихий салон, уверенное управление, внедорожные характеристики выше среднего уровня и имеет экономичную езду. Четырехцилиндровый двигатель получил несколько больше крутящего момента. Самый экономный SUV: Toyota RAV4 PHEV. Лучшая версия RAV4 2025 года. Отличный автомобиль для водителей, которые любят динамичную езду. Благодаря 302 л.с. кроссовер разгоняется от 0 до 100 км в час всего за 6,3 секунды.

Лучшая версия RAV4 2025 года. Отличный автомобиль для водителей, которые любят динамичную езду. Благодаря 302 л.с. кроссовер разгоняется от 0 до 100 км в час всего за 6,3 секунды. Большой SUV: Toyota Highlander Hybrid. Сочетает в себе трехрядный салон с экономией топлива, не уступающей самым эффективным компактным моделям. В длительных поездках пассажиры будут наслаждаться удобными задними сиденьями, а водитель оценит чуткое управление и множество функций активной безопасности.

Сочетает в себе трехрядный салон с экономией топлива, не уступающей самым эффективным компактным моделям. В длительных поездках пассажиры будут наслаждаться удобными задними сиденьями, а водитель оценит чуткое управление и множество функций активной безопасности. Среднеразмерный роскошный SUV: Lexus NX 350h и NX 450h+. Авто имеет салон, который радует пассажиров мягкими сиденьями, обитыми высококачественной кожей. Оба гибридные приводы гарантируют плавное, экономичное и динамичное вождение. Привод PHEV (450h+) обеспечивает низкий расход топлива не только с заряженным, но и с разряженным аккумулятором.

Авто имеет салон, который радует пассажиров мягкими сиденьями, обитыми высококачественной кожей. Оба гибридные приводы гарантируют плавное, экономичное и динамичное вождение. Привод PHEV (450h+) обеспечивает низкий расход топлива не только с заряженным, но и с разряженным аккумулятором. Большой роскошный SUV: BMW X5 и X5 PHEV. Изысканное авто с чрезвычайно тихим и богато украшенным салоном с удобными сиденьями, подходящими для круглосуточных поездок. Эксперты высоко авто за экономичность и точное рулевое управление.

Изысканное авто с чрезвычайно тихим и богато украшенным салоном с удобными сиденьями, подходящими для круглосуточных поездок. Эксперты высоко авто за экономичность и точное рулевое управление. Электромобиль: Tesla Model Y. Модель получила невероятное ускорение с мгновенной реакцией на любой скорости. Лаконичный салон, лишенный традиционной панели приборов, имеет современную эстетику. Но отмечается, что доступ к распространенным функциям через большой центральный экран, отвлекает водителя.

Модель получила невероятное ускорение с мгновенной реакцией на любой скорости. Лаконичный салон, лишенный традиционной панели приборов, имеет современную эстетику. Но отмечается, что доступ к распространенным функциям через большой центральный экран, отвлекает водителя. Пикап: Ford Maverick и Maverick Hybrid. Экономичный автомобиль, который одинаково хорошо чувствует себя как в городе, так и на работе или на выходных с друзьями. Имеет достаточно просторный салон с простым управлением.

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