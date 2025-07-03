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Головна Авто Названо компактний кросовер надійніший за Toyota та Honda

Названо компактний кросовер надійніший за Toyota та Honda

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 17:30
Які компактні кросовери надійніші за Toyota та Honda
2022 Ford Bronco Sport Фото: Ford

Компактні кросовери Honda та Toyota завжди вважалися найнадійнішими варіантами, втім цього року ситуація несподівано змінилася. У рейтингу якості та надійності JD Power серед автомобілів сегмента нові лідери.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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У рейтингу JD Power  серед найнадійніших маленьких кросоверів перемогли Ford Bronco Sport та Chevrolet Equinox, які отримали однакову оцінку — 88 балів зі 100.

Honda HR-V не потрапив до списку найнадійніших, однак отримав 82 бали. Toyota Corolla Cross з 79 балами не увійшов навіть до ТОП-25.

Серед кросоверів середнього розміру перше місце посів Chevy Traverse з результатом 88 балів, а Ford Explorer отримав 87. Популярні Honda CR-V та Toyota RAV4 у рейтинг не потрапили взагалі.

Chevrolet Equinox отримав за надійність 88 балів зі 100.
2022 Chevrolet Equinox Фото: Chevrolet

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Як підраховують бали

Рейтинги JD Power базуються на відгуках неупереджених власників після трьох років володіння автомобілем.

Водіям розсилаються анкети, що дозволяють їм повідомляти про будь-які проблеми, з якими вони могли зіткнутися. Охоплюється все: від лакофарбового покрита до двигуна з електронікою.

Середніми вважаються  бали від 70 до 80, від 81 до 90 — вище середнього. Найкращими є бали від 91 до 100, але їх можна побачити дуже нечасто. Тому гарним результатом вважаються бали, починаючи від 85.

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рейтинг авто автомобіль Honda Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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