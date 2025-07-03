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Главная Авто Назван компактный кроссовер надежнее Toyota и Honda

Назван компактный кроссовер надежнее Toyota и Honda

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 17:30
Какие компактные кроссоверы надежнее Toyota и Honda
2022 Ford Bronco Sport Фото: Ford

Компактные кроссоверы Honda и Toyota всегда считались надежными вариантами, впрочем, в этом году ситуация неожиданно изменилась. В рейтинге качества и надежности JD Power среди автомобилей сегмента новые лидеры.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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Компактные кроссоверы

В рейтинге JD Power среди самых надежных маленьких кроссоверов победили Ford Bronco Sport и Chevrolet Equinox, которые получили одинаковую оценку — 88 баллов из 100.

Honda HR-V не попал в список самых надежных, однако получил 82 балла. Toyota Corolla Cross с 79 баллами не вошел даже в ТОП-25.

Среди кроссоверов среднего размера первое место занял Chevy Traverse с результатом 88 баллов, а Ford Explorer получил 87. Популярные Honda CR-V и Toyota RAV4 в рейтинг не попали вообще.

Chevrolet Equinox отримав за надійність 88 балів зі 100.
2022 Chevrolet Equinox Фото: Chevrolet

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Как подсчитывают баллы

Рейтинги JD Power базируются на отзывах беспристрастных водителей после трех лет владения автомобилем.

Им рассылаются анкеты, позволяющие сообщать о любых проблемах, с которыми они могли столкнуться. Охватывается все: от лакокрасочного покрытия до двигателя с электроникой.

Средними считаются баллы от 70 до 80, от 81 до 90 — выше среднего. Самыми лучшими являются баллы от 91 до 100, но их можно увидеть очень нечасто. Поэтому хорошим результатом считаются баллы, начиная с 85.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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