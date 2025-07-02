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Как Tesla впервые уступила Toyota

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 07:25
Как Toyota впервые победила Tesla
2024 Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

По данным Jato Dynamics, Toyota RAV4 стал самым популярным автомобилем мира в прошлом году. До этого лидерство удерживал другой кроссовер — электромобиль Tesla Model Y.

Об этом сообщил MMR.

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Успехи RAV4

Toyota RAV4, известный также под маркой Wildlander на некоторых рынках, утвердился как один из самых популярных автомобилей. По итогам прошлого года мировые продажи RAV4 достигли 1 187 000 автомобилей, что на 11% больше по сравнению с 2023 годом. Этот показатель позволил RAV4 занять первое место в мировом рейтинге продаж, опередив электромобиль Tesla Model Y.

Tesla Model Y зафиксировал небольшое падение продаж — на 3% до 1 185 000 единиц. Тем не менее этот результат все еще свидетельствует о высокой популярности электромобиля. Но конкуренция между этими двумя моделями указывает на изменение потребительских предпочтений.

Интересно, что на рынке США Toyota RAV4 также превзошел результаты популярного среди американцев Ford F-150 (без учета тяжелых версий Super Duty).

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В ТОП-10 автомобилей 2024 года также попали:

  • Toyota Corolla Cross
  • Honda CR-V
  • Toyota Corolla Sedan
  • Toyota Hilux
  • Ford F-150
  • Toyota Camry
  • Tesla Model 3
  • BYD Qin

Присутствие китайского бренда BYD в этом рейтинге впечатляет и свидетельствует о росте влияния производителей из КНР на международном авторынке. Учитывая эти результаты, стоит ожидать дальнейшее развитие конкуренции между традиционными автомобильными брендами и новыми игроками на рынке.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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