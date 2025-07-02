Как Toyota впервые победила Tesla

Как Tesla впервые уступила Toyota
По данным Jato Dynamics, Toyota RAV4 стал самым популярным автомобилем мира в прошлом году. До этого лидерство удерживал другой кроссовер — электромобиль Tesla Model Y.
Об этом сообщил MMR.
Успехи RAV4
Toyota RAV4, известный также под маркой Wildlander на некоторых рынках, утвердился как один из самых популярных автомобилей. По итогам прошлого года мировые продажи RAV4 достигли 1 187 000 автомобилей, что на 11% больше по сравнению с 2023 годом. Этот показатель позволил RAV4 занять первое место в мировом рейтинге продаж, опередив электромобиль Tesla Model Y.
Tesla Model Y зафиксировал небольшое падение продаж — на 3% до 1 185 000 единиц. Тем не менее этот результат все еще свидетельствует о высокой популярности электромобиля. Но конкуренция между этими двумя моделями указывает на изменение потребительских предпочтений.
Интересно, что на рынке США Toyota RAV4 также превзошел результаты популярного среди американцев Ford F-150 (без учета тяжелых версий Super Duty).
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Самые популярные автомобили мира
В ТОП-10 автомобилей 2024 года также попали:
- Toyota Corolla Cross
- Honda CR-V
- Toyota Corolla Sedan
- Toyota Hilux
- Ford F-150
- Toyota Camry
- Tesla Model 3
- BYD Qin
Присутствие китайского бренда BYD в этом рейтинге впечатляет и свидетельствует о росте влияния производителей из КНР на международном авторынке. Учитывая эти результаты, стоит ожидать дальнейшее развитие конкуренции между традиционными автомобильными брендами и новыми игроками на рынке.
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