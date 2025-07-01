Механики увидели сговор производителей автомобилей

Ремонт авто. Фото: freepik.com

Крупнейшая польская сеть независимых автомобильных мастерских Profi Auto провела опрос среди владельцев 132 СТО. Механики дали оценку долговечности новых машин и рассказали о сотрудничестве с автопроизводителями по ремонтам авто новых выпусков.

Об этом написал Interia.

Реклама

Читайте также:

Сговор производителей

Лишь 3% респондентов видят в производителях автомобилей потенциальных партнеров, которые поддерживают ремонт новых автомобилей. Зато 72% опрошенных механиков считают, что автопроизводители сознательно усложняют для автомастерских обслуживание современных транспортных средств.

Реклама

Основная проблема заключается в ограниченном доступе к технической документации, электрическим схемам и диагностическим инструментам. Более того, многие механики замечают, что даже если они покупают платный доступ к онлайн-инструментам, предлагаемых производителями, информация не всегда является полной или полезной.

Электроника и кодирование создают дополнительные барьеры, особенно в случае современных бортовых систем. Работники СТО также отмечают, что клиентов часто отбивает от использования независимых мастерских угроза потери гарантии, что увеличивает давление на выбор авторизованных сервисов.

Реклама

"Результаты исследования подтверждают то, что мы ежедневно наблюдаем в автомастерских — современный автомобиль становится все более закрытым миром, который трудно обслуживать без поддержки производителя", — подчеркнул эксперт сети ProfiAuto Адам Лехнорт.

Также читайте:

Самые надежные и ненадежные подержанные авто в 2025 году

Какие подержанные Subaru Outback не стоит покупать ни в коем случае

Что ломается в новых авто

Источником наибольших проблем с новыми автомобилями является электроника (ответ 40% респондентов). Двигатель и его управление также создают немало проблем (38,5%).

Более 9% участников опроса обратили внимание на неисправности тормозной системы, 7% — на подвеску, 3% указали на систему фаз газораспределения.

Также читайте:

Худшие двигатели подержанных авто, которые стоит обходить стороной

Самая проблемная коробка передач автомобилей Hyundai и Kia