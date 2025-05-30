Какая коробка передач является слабым местом автомобилей Hyundai и Kia

A8LF Фото: automotyw.com

Восьмиступенчатый гидромеханический автомат A8LF Hyundai / Kia выпускается с 2016 года. Эта популярная коробка имеет серьезный конструктивный недостаток — недолговечный гидротрансформатор, выход из строя которого запускает цепную реакцию поломок.

Об этом написал АвтоСвит.

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Трансмиссия работает как с передним, так и с полным приводом. Она устанавливается на минивэны Carnival и Staria. Также этот автомат работает почти на всех кроссоверах с моторами объемом от 2 до 3,8 л и крутящим моментом до 450 Нм, в частности Sorento, Santa Fe, Tucson, Palisade и др.

Проблемы с маслом

Очень быстро в этой коробке загрязняется масло, из-за чего гидроблок может забиться на 100 000 км. Проблема решается чисткой и заменой соленоидов.

По регламенту масло надо менять раз в 60 000 км, но советуют это делать уже через 40 000 км. К сожалению, внешнего фильтра нет, он установлен внутри перед помпой и заменяется после полной разборки коробки.

Ненадежный гидротрансформатор

У гидротрансформатора после 60 000-100 000 км ослабевают пружины упорных пластин, упоры отлетают, убивая все включая накладки колец фрикционов блокировки. Сразу после этого коробка начинает вести себя неадекватно.

От продуктов износа гидротрансформатора в масле страдает посаженный на вал масляный насос шестеренчатого типа — появляются задиры. Небольшие можно убрать шлифовкой, но если тянуть с ремонтом, то узел придется менять.

Масляная помпа

Со временем масляный насос начинает недодавать давление, что усиливает пробуксовку недостаточно прижатых друг к другу фрикционов, износ которых из-за этого сильно ускоряется. Первыми выходят из строя фрикционы двойного пакета.

Программные недостатки

Программные настройки автомата позволяют слишком агрессивно разгонять непрогретую машину, что ускоряет износ коробки. Поэтому в холодную погоду лучше не давить педаль газа в пол как минимум первые 10 минут езды, пока масло в коробке не прогреется до температуры, близкой к рабочим 70 °C.

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