Чего избегать водителю, чтобы нечаянно не сломать коробку автомат

Автоматическая коробка передач. Фото: emag.com

Уровень трансмиссионного масла в классической гидротрансформаторной автоматической коробке передач не может быть ни недостаточным, ни избыточным. В обоих случаях процессы, которые происходят внутри трансмиссии, приводят к ее серьезному повреждению и дорогостоящему ремонту.

Об этом написал MMR.

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Недостаточный уровень масла

При пониженном уровне масла помпа АКПП начинает вместе с жидкостью захватывать воздух. Образуется эмульсия, насыщенная пузырьками газа. Вследствие этого в системе падает давление, что вызывает симптом так называемой "пропавшей передачи". При этом эмульсия гораздо хуже смазывает детали и узлы коробки передач и плохо отводит от них тепло. Пузырьки воздуха вызывают перегрев в системе, что быстро ломает коробку передач.

Чрезмерный уровень масла

Когда уровень масла избыточен, вращающиеся части коробки передач цепляют его поверхность и вспенивают жидкость. Снова образуется эмульсия, с теми же последствиями. При этом излишки масла начинают заливать корпус агрегата.

Как проверять уровень масла в автомате

Существует большое различие между проверкой уровня масла в коробке передач и двигателе. На щупе АКПП есть два уровня диапазона: выше находится отметка hot, а ниже — cold. Таким образом верх щупа предназначен для контроля уровня масла на прогретой коробке, а низ — когда она холодная. Этот нюанс уже ввел в заблуждение многих неосведомленных автовладельцев, которые не учли эти параметры и ошиблись с уровнем масла.

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