Как случайно испортить коробку передач в автомобиле

Водитель держит руку на рычаге коробки передач. Фото: autoyas.com

Обычно внешне безопасные действия многих водителей сильно вредят авто. Эксперты назвали пять плохих привычек автомобилистов, которые могут привести к преждевременному износу деталей коробки передач и дорогостоящему ремонту.

Об этом написал Sante Plus

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Рычаг коробки передач

Едва ли не все водители постоянно держат руку на рычаге переключения передач. Так образом они осуществляют постоянное давление на рычаг, которое также передается на вилки переключения передач. В итоге износ вилок происходит быстрее, как и неизбежен дорогостоящий ремонт.

Не отпущенное сцепление

Когда водители останавливаются на красный свет, то сцепление всегда выжато. Это приводит к более быстрому износу выжимного подшипника сцепления. Поэтому когда нужно остановиться, стоит воспользоваться нейтральной передачей и отпустить сцепление.

Полувыжатое сцепление

Когда сцепление отпускается лишь частично, это приводит к чрезмерному износу диска.

Неправильное ускорение

Слишком быстрое ускорение заставляет водителя до предела нажимать на акселератор. Если в это время авто находится на неподходящей передаче, двигатель вынужден вращаться быстрее, что приводит к повреждениям деталей.

Нога на сцеплении

Если постоянно держать ногу на сцеплении, на него оказывается легкое перманентное давление. В результате возникает трение, которое приводит к быстрому износу подшипника и диска сцепления.

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