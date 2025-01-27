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Пять способов испортить коробку передач в авто

27 января 2025 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как случайно испортить коробку передач в автомобиле
Водитель держит руку на рычаге коробки передач. Фото: autoyas.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Обычно внешне безопасные действия многих водителей сильно вредят авто. Эксперты назвали пять плохих привычек автомобилистов, которые могут привести к преждевременному износу деталей коробки передач и дорогостоящему ремонту.

Об этом написал Sante Plus

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  • Рычаг коробки передач

Едва ли не все водители постоянно держат руку на рычаге переключения передач. Так образом они осуществляют постоянное давление на рычаг, которое также передается на вилки переключения передач. В итоге износ вилок происходит быстрее, как и неизбежен дорогостоящий ремонт.

  • Не отпущенное сцепление

Когда водители останавливаются на красный свет, то сцепление всегда выжато. Это приводит к более быстрому износу выжимного подшипника сцепления. Поэтому когда нужно остановиться, стоит воспользоваться нейтральной передачей и отпустить сцепление.

  • Полувыжатое сцепление

Когда сцепление отпускается лишь частично, это приводит к чрезмерному износу диска.

  • Неправильное ускорение

Слишком быстрое ускорение заставляет водителя до предела нажимать на акселератор. Если в это время авто находится на неподходящей передаче, двигатель вынужден вращаться быстрее, что приводит к повреждениям деталей.

  • Нога на сцеплении

Если постоянно держать ногу на сцеплении, на него оказывается легкое перманентное давление. В результате возникает трение, которое приводит к быстрому износу подшипника и диска сцепления.

Ранее эксперты объяснили, почему не стоит покупать подержанное авто с механической коробкой передач. Также мы писали, в каких машинах установлены самые ненадежные коробки автомат.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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