Як випадково зіпсувати коробку передач в автомобілі

Водій тримає руку на важелі коробки передач. Фото: autoyas.com

Зазвичай ззовні безпечні дії багатьох водіїв сильно шкодять автомобілям. Експерти назвали п’ять поганих звичок автомобілістів, які можуть призвести до передчасного зносу деталей коробки передач та дорогого ремонту.

Про це написав Sante Plus

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Важіль коробки передач

Ледь не усі водії постійно тримають руку на важелі перемикання передач. Так чином вони здійснюють постійний тиск на важіль, який також передається на вилки перемикання передач. У підсумку зношення вилок відбувається швидше, як й неминучий дорогий ремонт.

Невідпущене зчеплення

Коли водії зупиняються на червоне світло, то зчеплення завжди вижате. Це призводить до швидшого зносу вижимного підшипника зчеплення. Тому коли потрібно зупинитися, варто скористуватися нейтральною передачею та відпустіть зчеплення.

Напіввижате зчеплення

Коли зчеплення відпускається лише частково, це призводить до надмірного зносу диска.

Неправильне прискорення

Занадто швидке прискорення змушує водія до межі натискати на акселератор. Якщо в цей час авто знаходиться на невідповідній передачі, двигун змушений обертатися швидше, що призводить до пошкоджень деталей.

Нога на зчепленні

Якщо постійно тримати ногу на зчепленні, на нього чиниться легкий перманентний тиск. В результаті виникає тертя, яке призводить до швидкого зносу підшипника та диска зчеплення.

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