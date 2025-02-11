Чого уникати водію, щоб ненавмисно не зламати коробку автомат

Автоматична коробка передач. Фото: emag.com

Рівень трансмісійної оливи в класичній гідротрансформаторній автоматичній коробці передач не може бути ані недостатнім, ані надмірним. В обох випадках процеси, які відбуваються всередині трансмісії, призводять до її серйозного пошкодження та дорогого ремонту.

Про це написав MMR.

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Недостатній рівень оливи

При зниженому рівні оливи помпа АКПП починає разом із рідиною захоплювати повітря. Утворюється емульсія, насичена бульбашками газу. Внаслідок цього у системі падає тиск, що спричиняє симптом так званої "зниклої передачі". При цьому емульсія набагато гірше змащує деталі та вузли коробки передач та погано відводить від них тепло. Бульбашки повітря викликають перегрівання в системі, що швидко ламає коробку передач.

Надмірний рівень оливи

Коли рівень мастила надлишковий, частини коробки передач, що обертаються, чіпляють його поверхню та спінюють рідину. Знову утворюється емульсія, з тими самими наслідками. При цьому надлишки оливи починають заливати корпус агрегату.

Як перевіряти рівень оливи в автоматі

Існує велика відмінність між перевіркою рівня оливи в коробці передач та двигуні. На щупі АКПП є два рівні діапазону: вище знаходиться позначка hot, а нижче — cold. Таким чином верх щупа призначений для контролю рівня оливи на прогрітій коробці, а низ — коли вона холодна. Цей нюанс вже увів в оману багатьох необізнаних автовласників, які не врахували ці параметри та помилиться з рівнем оливи.

Раніше експерт пояснив, в яких випадках механічна коробка передач краща за автоматичну. Також ми писали, в яких автомобілях встановлені найненадійніші автоматичні трансмісії.