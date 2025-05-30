Яка коробка передач є слабким місцем автомобілів Hyundai та Kia

A8LF Фото: automotyw.com

Восьмиступеневий гідромеханічний автомат A8LF Hyundai / Kia випускається з 2016 року. Ця популярна коробка має серйозний конструктивний недолік — недовговічний гідротрансформатор, вихід з ладу якого запускає ланцюгову реакцію поломок.

Про це написав АвтоСвіт.

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Трансмісія працює як з переднім, так й з повним приводом. Вона встановлюється на мінівени Carnival та Staria. Також цей автомат працює майже на всіх кросоверах з моторами об’ємом від 2 до 3,8 л та крутним моментом до 450 Нм, зокрема Sorento, Santa Fe, Tucson, Palisade тощо.

Проблеми з оливою

Дуже швидко в цій коробці забруднюється олива, через що гідроблок може забитися на 100 000 км. Проблема розвʼязується чисткою та заміною соленоїдів.

За регламентом оливу треба міняти раз на 60 000 км, але радять це робити вже через 40 000 км. На жаль, зовнішнього фільтра немає, він встановлений усередині перед помпою та замінюється після повного розбирання коробки.

Ненадійний гідротрансформатор

У гідротрансформатора після 60 000-100 000 км слабшають пружини упорних пластин, упори відлітають, вбиваючи усе включно з накладками кілець фрикціонів блокування. Одразу після цього коробка починає поводитися неадекватно.

Від продуктів зносу гідротрансформатора в оливі страждає посаджений на вал оливна помпа шестерного типу – з’являються задири. Невеликі можна прибрати шліфуванням, але якщо тягнути з ремонтом, то вузол доведеться міняти.

Оливна помпа

З часом оливна помпа починає недодавати тиск, що посилює пробуксовування недостатньо притиснутих один до одного фрикціонів, зношення яких через це сильно прискорюється. Першими виходять з ладу фрикціони подвійного пакета.

Програмні недоліки

Програмні налаштування автомата дозволяють занадто агресивно розганяти непрогріту машину, що прискорює знос коробки. Тому в холодну погоду краще не тиснути педаль газу до підлоги щонайменше перші 10 хвилин їзди, поки олива в коробці не прогріється до температури, близької до робочих 70 °C.

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