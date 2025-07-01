Механіки побачили змову виробників автомобілів

Ремонт авто. Фото: freepik.com

Найбільша польська мережа незалежних автомобільних майстерень Profi Auto провела опитування серед власників 132 СТО. Механіки дали оцінку довговічності нових машин та розповіли про співпрацю з автовиробниками щодо ремонтів авто нових випусків.

Про це написав Interia.

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Змова виробників

Лише 3% респондентів бачать у виробниках автомобілів потенційних партнерів, які підтримують ремонт нових автомобілів. Натомість 72% опитаних механіків вважають, що автовиробники свідомо ускладнюють для автомайстерень обслуговування сучасних транспортних засобів.

Основна проблема полягає в обмеженому доступі до технічної документації, електричних схем та діагностичних інструментів. Щобільше, багато механіків помічають, що навіть якщо вони купують платний доступ до онлайн-інструментів, що пропонуються виробниками, інформація не завжди є повною або корисною.

Електроніка та кодування створюють додаткові бар'єри, особливо у випадку сучасних бортових систем. Працівники СТО також зазначають, що клієнтів часто відбиває від використання незалежних майстерень загроза втрати гарантії, що збільшує тиск на вибір авторизованих сервісів.

"Результати дослідження підтверджують те, що ми щодня спостерігаємо в автомайстернях — сучасний автомобіль стає дедалі закритішим світом, який важко обслуговувати без підтримки виробника", — підкреслив експерт мережі ProfiAuto Адам Лехнорт.

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Джерелом найбільших негараздів з новими автомобілями є електроніка (відповідь 40% респондентів). Двигун та його керування також створюють чимало проблем (38,5%).

Понад 9% учасників опитування звернули увагу на несправності гальмівної системи, 7% — на підвіску, 3% вказали на систему фаз газорозподілу.

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