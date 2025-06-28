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Головна Авто Найбільш надійні та ненадійні вживані авто у 2025 році

Найбільш надійні та ненадійні вживані авто у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 09:35
Рейтинг надійних та ненадійних вживаних авто у 2025 році
Продаж вживаних авто. Фото: eastfieldcarsales.com
Ключові моменти Схильність до несправностей авто віком до 3 років Схильність до несправностей авто віком до 5 років Найненадійніші автомобілі віком до 5 років Схильність до несправностей авто віком до 7 років Схильність до несправностей авто віком до 9 років Схильність до несправностей авто віком до 11 років Схильність до несправностей авто віком до 13 років Найненадійніші автомобілі віком до 3 років

Дослідження німецького TUV про дефекти автомобілів обов'язковий для прочитання тими, хто планує придбати вживану машину. Купівля моделі, яка займає високі місця в рейтингу, дає гарний шанс отримати транспортний засіб у хорошому стані, який не потребує великих інвестицій.

Про це написав Auto Swiat.

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Схильність до несправностей авто віком до 3 років

  1. Honda Jazz (2,4% авто з дефектами)
  2. VW Golf Sportsvan (2,5%)
  3. Audi Q2 (2,6%)
  4. Porsche 911 Carrera (2,6%)
  5. Mitsubishi ASX (2,7%)
  6. Mercedes клас B (2,9%)
  7. VW T-Roc (2,9%)
  8. Mercedes GLC (3,3%)
  9. VW e-Golf (3,4%)
  10. Hyundai Tucson (3,5%)
  11. Suzuki Vitara (3,5)

Схильність до несправностей авто віком до 5 років

  1. Porsche 911 Carrera (3,1%)
  2. VW Golf Sportsvan (3,6%)
  3. VW T-Roc (4%)
  4. Audi Q2 (4,5%)
  5. Mercedes клас B (4,5%)
  6. VW Golf 3 (4,6%)
  7. Audi A3 (5%)
  8. Hyundai ix20 m(5%)
  9. Mercedes GLC (5%)
  10. Toyota RAV4 (5,1%)

Схильність до несправностей авто віком до 7 років

  1. Porsche 911 Carrera (3,1%)
  2. VW T-Roc (6%)
  3. Mazda CX-3 (6,6%)
  4. VW Golf Sportsvan (6,8%)
  5. Mercedes клас B (7,4%)
  6. Audi Q2 (7,7%)
  7. Honda Jazz (8,4%)
  8. Seat Ateca (8,4%)
  9. Mazda 2 (8,7%)
  10. Audi A3 (9,1%)

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Схильність до несправностей авто віком до 9 років

  1. Porsche 911 Carrera (4%)
  2. VW Golf Sportsvan (10%)
  3. Mazda 2 (10,6%)
  4. Suzuki Vitara (11%)
  5. Mercedes клас B (11,1%)
  6. Mercedes ML (11,8%)
  7. Mercedes клас A ( 12%)
  8. Audi A3 (12,7%)
  9. Honda Jazz (13,1%)
  10. Mitsubishi ASX (13,3%)

Схильність до несправностей авто віком до 11 років

  1. Porsche 911 Carrera (5,6%)
  2. Mercedes клас A (14,7%)
  3. Mercedes клас B (14,8%)
  4. VW Touareg (15,1%)
  5. Audi A3 (15,9%)
  6. VW Golf Plus (16,2%)
  7. Honda Jazz (16,6%)
  8. Mercedes ML/GLE (16,9%)
  9. Mitsubishi ASX (17,1%)
  10. Mini (17,3%)

Схильність до несправностей авто віком до 13 років

  1. Porsche 911 Carrera (7,9%)
  2. Mitsubishi ASX (19,6%)
  3. VW Golf Plus (20,6%)
  4. Audi Q5 (20,8;)
  5. VW Touareg (20,8%)
  6. BMW X1 (21%)
  7. Mini (21,2%)
  8. Volvo XC60 (21,9%)
  9. Toyota RAV4 (22,1%)
  10. Audi Q3 (22,6%)
  11. BMW X5/X6 (22,6%)
  12. Honda Jazz (22,6%)

Найненадійніші автомобілі віком до 3 років

  1. Tesla Model 3 (14,2%)
  2. Ford Mondeo (13,2%)
  3. Skoda Scala (11,8%)
  4. Ford S-Max (11,3%)
  5. Skoda Superb (11,3%)
  6. Ford Focus (10,6%)
  7. Opel Crossland (10,4%)
  8. VW Caddy (10,4%)
  9. Peugeot 308 (10,3%)
  10. Volkswagen Passat (10,1%)

Найненадійніші автомобілі віком до 5 років

  1. Tesla Model 3 (19,7%)
  2. Volkswagen Sharan (18,5%)
  3. BMW серія 5 i6 (17,7%)
  4. BWW серія 2 Active Tourer (17,6%)
  5. Seat Alhambra (17,5%)
  6. BMW X1 (17,4%)
  7. Dacia Logan (16,8%)
  8. Dacia Dokker (16,7%)
  9. Dacia Duster (16,2%)
  10. Opel Crossland (15,7%)

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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