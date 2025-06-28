Рейтинг надійних та ненадійних вживаних авто у 2025 році

Продаж вживаних авто. Фото: eastfieldcarsales.com

Дослідження німецького TUV про дефекти автомобілів обов'язковий для прочитання тими, хто планує придбати вживану машину. Купівля моделі, яка займає високі місця в рейтингу, дає гарний шанс отримати транспортний засіб у хорошому стані, який не потребує великих інвестицій.

Про це написав Auto Swiat.

Реклама

Читайте також:

Схильність до несправностей авто віком до 3 років

Honda Jazz (2,4% авто з дефектами) VW Golf Sportsvan (2,5%) Audi Q2 (2,6%) Porsche 911 Carrera (2,6%) Mitsubishi ASX (2,7%) Mercedes клас B (2,9%) VW T-Roc (2,9%) Mercedes GLC (3,3%) VW e-Golf (3,4%) Hyundai Tucson (3,5%) Suzuki Vitara (3,5)

Схильність до несправностей авто віком до 5 років

Porsche 911 Carrera (3,1%) VW Golf Sportsvan (3,6%) VW T-Roc (4%) Audi Q2 (4,5%) Mercedes клас B (4,5%) VW Golf 3 (4,6%) Audi A3 (5%) Hyundai ix20 m(5%) Mercedes GLC (5%) Toyota RAV4 (5,1%)

Схильність до несправностей авто віком до 7 років

Porsche 911 Carrera (3,1%) VW T-Roc (6%) Mazda CX-3 (6,6%) VW Golf Sportsvan (6,8%) Mercedes клас B (7,4%) Audi Q2 (7,7%) Honda Jazz (8,4%) Seat Ateca (8,4%) Mazda 2 (8,7%) Audi A3 (9,1%)

Читайте також:

Кращі бюджетні електромобілі за ціною до 20 000 доларів

Виробник попередив про дві смертельно небезпечні моделі авто

Схильність до несправностей авто віком до 9 років

Porsche 911 Carrera (4%) VW Golf Sportsvan (10%) Mazda 2 (10,6%) Suzuki Vitara (11%) Mercedes клас B (11,1%) Mercedes ML (11,8%) Mercedes клас A ( 12%) Audi A3 (12,7%) Honda Jazz (13,1%) Mitsubishi ASX (13,3%)

Схильність до несправностей авто віком до 11 років

Porsche 911 Carrera (5,6%) Mercedes клас A (14,7%) Mercedes клас B (14,8%) VW Touareg (15,1%) Audi A3 (15,9%) VW Golf Plus (16,2%) Honda Jazz (16,6%) Mercedes ML/GLE (16,9%) Mitsubishi ASX (17,1%) Mini (17,3%)

Схильність до несправностей авто віком до 13 років

Porsche 911 Carrera (7,9%) Mitsubishi ASX (19,6%) VW Golf Plus (20,6%) Audi Q5 (20,8;) VW Touareg (20,8%) BMW X1 (21%) Mini (21,2%) Volvo XC60 (21,9%) Toyota RAV4 (22,1%) Audi Q3 (22,6%) BMW X5/X6 (22,6%) Honda Jazz (22,6%)

Найненадійніші автомобілі віком до 3 років

Tesla Model 3 (14,2%) Ford Mondeo (13,2%) Skoda Scala (11,8%) Ford S-Max (11,3%) Skoda Superb (11,3%) Ford Focus (10,6%) Opel Crossland (10,4%) VW Caddy (10,4%) Peugeot 308 (10,3%) Volkswagen Passat (10,1%)

Найненадійніші автомобілі віком до 5 років

Tesla Model 3 (19,7%) Volkswagen Sharan (18,5%) BMW серія 5 i6 (17,7%) BWW серія 2 Active Tourer (17,6%) Seat Alhambra (17,5%) BMW X1 (17,4%) Dacia Logan (16,8%) Dacia Dokker (16,7%) Dacia Duster (16,2%) Opel Crossland (15,7%)

Читайте також:

Найнадійніший автомобіль Mazda за останні 25 років

За які опції нового автомобіля варто доплатити