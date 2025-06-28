Рейтинг надійних та ненадійних вживаних авто у 2025 році

Найбільш надійні та ненадійні вживані авто у 2025 році
Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 09:35
Продаж вживаних авто. Фото: eastfieldcarsales.com
Ключові моменти Схильність до несправностей авто віком до 3 років Схильність до несправностей авто віком до 5 років Найненадійніші автомобілі віком до 5 років Схильність до несправностей авто віком до 7 років Схильність до несправностей авто віком до 9 років Схильність до несправностей авто віком до 11 років Схильність до несправностей авто віком до 13 років Найненадійніші автомобілі віком до 3 років
Дослідження німецького TUV про дефекти автомобілів обов'язковий для прочитання тими, хто планує придбати вживану машину. Купівля моделі, яка займає високі місця в рейтингу, дає гарний шанс отримати транспортний засіб у хорошому стані, який не потребує великих інвестицій.
Про це написав Auto Swiat.
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Схильність до несправностей авто віком до 3 років
- Honda Jazz (2,4% авто з дефектами)
- VW Golf Sportsvan (2,5%)
- Audi Q2 (2,6%)
- Porsche 911 Carrera (2,6%)
- Mitsubishi ASX (2,7%)
- Mercedes клас B (2,9%)
- VW T-Roc (2,9%)
- Mercedes GLC (3,3%)
- VW e-Golf (3,4%)
- Hyundai Tucson (3,5%)
- Suzuki Vitara (3,5)
Схильність до несправностей авто віком до 5 років
- Porsche 911 Carrera (3,1%)
- VW Golf Sportsvan (3,6%)
- VW T-Roc (4%)
- Audi Q2 (4,5%)
- Mercedes клас B (4,5%)
- VW Golf 3 (4,6%)
- Audi A3 (5%)
- Hyundai ix20 m(5%)
- Mercedes GLC (5%)
- Toyota RAV4 (5,1%)
Схильність до несправностей авто віком до 7 років
- Porsche 911 Carrera (3,1%)
- VW T-Roc (6%)
- Mazda CX-3 (6,6%)
- VW Golf Sportsvan (6,8%)
- Mercedes клас B (7,4%)
- Audi Q2 (7,7%)
- Honda Jazz (8,4%)
- Seat Ateca (8,4%)
- Mazda 2 (8,7%)
- Audi A3 (9,1%)
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Схильність до несправностей авто віком до 9 років
- Porsche 911 Carrera (4%)
- VW Golf Sportsvan (10%)
- Mazda 2 (10,6%)
- Suzuki Vitara (11%)
- Mercedes клас B (11,1%)
- Mercedes ML (11,8%)
- Mercedes клас A ( 12%)
- Audi A3 (12,7%)
- Honda Jazz (13,1%)
- Mitsubishi ASX (13,3%)
Схильність до несправностей авто віком до 11 років
- Porsche 911 Carrera (5,6%)
- Mercedes клас A (14,7%)
- Mercedes клас B (14,8%)
- VW Touareg (15,1%)
- Audi A3 (15,9%)
- VW Golf Plus (16,2%)
- Honda Jazz (16,6%)
- Mercedes ML/GLE (16,9%)
- Mitsubishi ASX (17,1%)
- Mini (17,3%)
Схильність до несправностей авто віком до 13 років
- Porsche 911 Carrera (7,9%)
- Mitsubishi ASX (19,6%)
- VW Golf Plus (20,6%)
- Audi Q5 (20,8;)
- VW Touareg (20,8%)
- BMW X1 (21%)
- Mini (21,2%)
- Volvo XC60 (21,9%)
- Toyota RAV4 (22,1%)
- Audi Q3 (22,6%)
- BMW X5/X6 (22,6%)
- Honda Jazz (22,6%)
Найненадійніші автомобілі віком до 3 років
- Tesla Model 3 (14,2%)
- Ford Mondeo (13,2%)
- Skoda Scala (11,8%)
- Ford S-Max (11,3%)
- Skoda Superb (11,3%)
- Ford Focus (10,6%)
- Opel Crossland (10,4%)
- VW Caddy (10,4%)
- Peugeot 308 (10,3%)
- Volkswagen Passat (10,1%)
Найненадійніші автомобілі віком до 5 років
- Tesla Model 3 (19,7%)
- Volkswagen Sharan (18,5%)
- BMW серія 5 i6 (17,7%)
- BWW серія 2 Active Tourer (17,6%)
- Seat Alhambra (17,5%)
- BMW X1 (17,4%)
- Dacia Logan (16,8%)
- Dacia Dokker (16,7%)
- Dacia Duster (16,2%)
- Opel Crossland (15,7%)
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