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Головна Авто Найнадійніший автомобіль Mazda за останні 25 років

Найнадійніший автомобіль Mazda за останні 25 років

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 07:24
Який автомобіль Mazda є найнадійнішим за останні 25 років
2023 Mazda MX-5 Miata Фото: Mazda
Ключові моменти Що таке MX-5 Miata Чому Miata надійна

Протягом останньої чверті століття спорткар MX-5 Miata вважається найнадійнішим автомобілем Mazda. Вона послідовно отримує високі оцінки надійності від авторитетних агентств Consumer Reports, RepairPal, Kelley Blue Book тощо.

Про це написав Car Buzz.

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Що таке MX-5 Miata

Вперше представлений у 1989 році, родстер MX-5 Miata випускається протягом чотирьох поколінь та є власником відзнаки Книги рекордів Гіннеса як найпродаваніший двомісний спортивний автомобіль. Він має культову популярність та вважається сучасною класикою.

Його часто хвалять за чудову керованість, особливо на звивистих дорогах, точне рульове керування та збалансоване шасі. Порівняно з іншими спортивними автомобілями, Miata відносно недорога в покупці та обслуговуванні. 

Машина має простий дизайн, що повертається до основ та зосереджується на основних елементах спортивного автомобіля (гарний двигун, задній привід, легкий кузов), а не на надмірній потужності чи складних функціях.

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Чому Miata надійна

Miata завжди була відома своєю простотою та відсутністю надмірно складних технологій, що часто призводять до проблем.

За даними RepairPal, середньорічна вартість ремонту для MX-5 Miata становить лише близько 429 доларів, що значно нижче, ніж у більшості інших автомобілів, особливо спортивних.

Оцінка надійності 2005 модельного року другого покоління:

  • Cars.com: 5 балів з 5
  • Kelley Blue Book: 4.9 з 5

Оцінка надійності 2014 модельного року третього покоління:

  • Cars.com: 4,9 з 5
  • Kelley Blue Book: 4.1 з 5

Оцінка надійності 2023 модельного року четвертого покоління:

  • Cars.com: 5 з 5
  • Kelley Blue Book: 4,8 з 5
  • J.D. Power: 76 зі 100

Загалом, Mazda є брендом, який стабільно займає високі позиції в рейтингах надійності, часто поступаючись лише Lexus та Toyota. Це пов'язано з підходом компанії до поступового вдосконалення своїх моделей та використанням лише перевірених технологій.

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Японія авто поради автомобіль спорткар
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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