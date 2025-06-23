Який автомобіль Mazda є найнадійнішим за останні 25 років

2023 Mazda MX-5 Miata Фото: Mazda

Протягом останньої чверті століття спорткар MX-5 Miata вважається найнадійнішим автомобілем Mazda. Вона послідовно отримує високі оцінки надійності від авторитетних агентств Consumer Reports, RepairPal, Kelley Blue Book тощо.

Про це написав Car Buzz.

Реклама

Читайте також:

Що таке MX-5 Miata

Вперше представлений у 1989 році, родстер MX-5 Miata випускається протягом чотирьох поколінь та є власником відзнаки Книги рекордів Гіннеса як найпродаваніший двомісний спортивний автомобіль. Він має культову популярність та вважається сучасною класикою.

Його часто хвалять за чудову керованість, особливо на звивистих дорогах, точне рульове керування та збалансоване шасі. Порівняно з іншими спортивними автомобілями, Miata відносно недорога в покупці та обслуговуванні.

Машина має простий дизайн, що повертається до основ та зосереджується на основних елементах спортивного автомобіля (гарний двигун, задній привід, легкий кузов), а не на надмірній потужності чи складних функціях.

Також читайте:

Найнадійніший кросовер Mazda за останні десять років

Навіщо Mazda змінила свій логотип вперше з 1997 року

Чому Miata надійна

Miata завжди була відома своєю простотою та відсутністю надмірно складних технологій, що часто призводять до проблем.

За даними RepairPal, середньорічна вартість ремонту для MX-5 Miata становить лише близько 429 доларів, що значно нижче, ніж у більшості інших автомобілів, особливо спортивних.

Оцінка надійності 2005 модельного року другого покоління:

Cars.com: 5 балів з 5

Kelley Blue Book: 4.9 з 5

Оцінка надійності 2014 модельного року третього покоління:

Cars.com: 4,9 з 5

Kelley Blue Book: 4.1 з 5

Оцінка надійності 2023 модельного року четвертого покоління:

Cars.com: 5 з 5

Kelley Blue Book: 4,8 з 5

J.D. Power: 76 зі 100

Загалом, Mazda є брендом, який стабільно займає високі позиції в рейтингах надійності, часто поступаючись лише Lexus та Toyota. Це пов'язано з підходом компанії до поступового вдосконалення своїх моделей та використанням лише перевірених технологій.

Також читайте:

Який двигун в Mazda CX-50 2025 року найкращий

Mazda нарешті оновлює свій старовинний бестселер