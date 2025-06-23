Какой автомобиль Mazda является самым надежным за последние 25 лет

2023 Mazda MX-5 Miata Фото: Mazda

На протяжении последней четверти века спорткар MX-5 Miata считается самым надежным автомобилем Mazda. Она последовательно получает высокие оценки надежности от авторитетных агентств Consumer Reports, RepairPal, Kelley Blue Book и др.

Об этом написал Car Buzz.

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Что такое MX-5 Miata

Впервые представленный в 1989 году, родстер MX-5 Miata выпускается в течение четырех поколений и является владельцем награды Книги рекордов Гиннеса как самый продаваемый двухместный спортивный автомобиль. Он имеет культовую популярность и считается современной классикой.

Его часто хвалят за отличную управляемость, особенно на извилистых дорогах, точное рулевое управление и сбалансированное шасси. По сравнению с другими спортивными автомобилями, Miata относительно недорогая в покупке и обслуживании.

Машина имеет простой дизайн, возвращается к основам и сосредотачивается на основных элементах спортивного автомобиля (хороший двигатель, задний привод, легкий кузов), а не на чрезмерной мощности или сложных функциях.

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Почему Miata надежна

Miata всегда была известна своей простотой и отсутствием чрезмерно сложных технологий, которые часто приводят к проблемам.

По данным RepairPal, среднегодовая стоимость ремонта для MX-5 Miata составляет всего около 429 долларов, что значительно ниже, чем у большинства других автомобилей, особенно спортивных.

Оценка надежности 2005 модельного года второго поколения:

Cars.com: 5 баллов из 5

Kelley Blue Book: 4,9 из 5

Оценка надежности 2014 модельного года третьего поколения:

Cars.com: 4,9 з 5

Kelley Blue Book: 4,1 из 5

Оценка надежности 2023 модельного года четвертого поколения:

Cars.com: 5 из 5

Kelley Blue Book: 4,8 из 5

J.D. Power: 76 из 100

В целом, Mazda является брендом, который стабильно занимает высокие позиции в рейтингах надежности, часто уступая лишь Lexus и Toyota. Это связано с подходом компании к постепенному совершенствованию своих моделей и использованием только проверенных технологий.

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