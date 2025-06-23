Какой автомобиль Mazda является самым надежным за последние 25 лет

Самый надежный автомобиль Mazda за последние 25 лет
На протяжении последней четверти века спорткар MX-5 Miata считается самым надежным автомобилем Mazda. Она последовательно получает высокие оценки надежности от авторитетных агентств Consumer Reports, RepairPal, Kelley Blue Book и др.
Об этом написал Car Buzz.
Что такое MX-5 Miata
Впервые представленный в 1989 году, родстер MX-5 Miata выпускается в течение четырех поколений и является владельцем награды Книги рекордов Гиннеса как самый продаваемый двухместный спортивный автомобиль. Он имеет культовую популярность и считается современной классикой.
Его часто хвалят за отличную управляемость, особенно на извилистых дорогах, точное рулевое управление и сбалансированное шасси. По сравнению с другими спортивными автомобилями, Miata относительно недорогая в покупке и обслуживании.
Машина имеет простой дизайн, возвращается к основам и сосредотачивается на основных элементах спортивного автомобиля (хороший двигатель, задний привод, легкий кузов), а не на чрезмерной мощности или сложных функциях.
Также читайте:
Самый надежный кроссовер Mazda за последние десять лет
Зачем Mazda изменила свой логотип впервые с 1997 года
Почему Miata надежна
Miata всегда была известна своей простотой и отсутствием чрезмерно сложных технологий, которые часто приводят к проблемам.
По данным RepairPal, среднегодовая стоимость ремонта для MX-5 Miata составляет всего около 429 долларов, что значительно ниже, чем у большинства других автомобилей, особенно спортивных.
Оценка надежности 2005 модельного года второго поколения:
- Cars.com: 5 баллов из 5
- Kelley Blue Book: 4,9 из 5
Оценка надежности 2014 модельного года третьего поколения:
- Cars.com: 4,9 з 5
- Kelley Blue Book: 4,1 из 5
Оценка надежности 2023 модельного года четвертого поколения:
- Cars.com: 5 из 5
- Kelley Blue Book: 4,8 из 5
- J.D. Power: 76 из 100
В целом, Mazda является брендом, который стабильно занимает высокие позиции в рейтингах надежности, часто уступая лишь Lexus и Toyota. Это связано с подходом компании к постепенному совершенствованию своих моделей и использованием только проверенных технологий.
Также читайте:
Какой двигатель в Mazda CX-50 2025 года лучший
Читайте Новини.LIVE!