Власників попередили про дві смертельно небезпечні моделі авто

Citroen DS3 першого покоління. Фото: autocar.co.uk

Транснаціональна корпорація Stellantis заборонила власникам двох своїх моделей керувати цими транспортними засобами. Рішення зʼявилося внаслідок нещодавньої смертельної аварії, спричиненої виробничим дефектом подушок безпеки.

Про це повідомив Interia.

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Stop-Drive є частиною широкої кампанії з відкликання автомобілів, яку Stellantis розпочала в південноєвропейських країнах понад рік тому. Наразі майже по всій Європі запроваджено офіційну заборону на використання:

Citroen C3 другого покоління (2009-2016);

Citroen DS3/ DS3 першого покоління (2009-2018).

Тиждень тому жінка з Франції померла внаслідок травм, отриманих від подушки безпеки Takata в Citroen C3 2014 року випуску. Звідси й рішення заборонити керування згаданими моделями до заміни несправного елемента.

На сьогодні виробнику вже вдалося розвʼязати цю проблему у 481 000 з 690 000 зареєстрованих у Франції автомобілів.

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Проблеми з подушкою

Несправність подушок безпеки Takata була доведена до відома Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) ще у 2009 році. Розслідування виявило, що металеві зварювальні відкладення, що утворилися під час виробництва помпи, потрапляють у салон під час надування подушок.

Швидко стало зрозуміло, що потенційно небезпечні подушки безпеки були встановлені в мільйонах автомобілів, не лише в США. Масштаб проблеми виявився надто великим, позаяк Takata займала 20% профільного ринку. За оцінками експертів, ці подушки безпеки встановлено приблизно в 100 000 000 автомобілів по всьому світу, що вже призвело до 24 смертей та 300 травм.

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