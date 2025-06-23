Власників попередили про дві смертельно небезпечні моделі авто

Виробник попередив про дві смертельно небезпечні моделі авто
Транснаціональна корпорація Stellantis заборонила власникам двох своїх моделей керувати цими транспортними засобами. Рішення зʼявилося внаслідок нещодавньої смертельної аварії, спричиненої виробничим дефектом подушок безпеки.
Про це повідомив Interia.
Які авто небезпечні
Stop-Drive є частиною широкої кампанії з відкликання автомобілів, яку Stellantis розпочала в південноєвропейських країнах понад рік тому. Наразі майже по всій Європі запроваджено офіційну заборону на використання:
- Citroen C3 другого покоління (2009-2016);
- Citroen DS3/ DS3 першого покоління (2009-2018).
Тиждень тому жінка з Франції померла внаслідок травм, отриманих від подушки безпеки Takata в Citroen C3 2014 року випуску. Звідси й рішення заборонити керування згаданими моделями до заміни несправного елемента.
На сьогодні виробнику вже вдалося розвʼязати цю проблему у 481 000 з 690 000 зареєстрованих у Франції автомобілів.
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Проблеми з подушкою
Несправність подушок безпеки Takata була доведена до відома Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) ще у 2009 році. Розслідування виявило, що металеві зварювальні відкладення, що утворилися під час виробництва помпи, потрапляють у салон під час надування подушок.
Швидко стало зрозуміло, що потенційно небезпечні подушки безпеки були встановлені в мільйонах автомобілів, не лише в США. Масштаб проблеми виявився надто великим, позаяк Takata займала 20% профільного ринку. За оцінками експертів, ці подушки безпеки встановлено приблизно в 100 000 000 автомобілів по всьому світу, що вже призвело до 24 смертей та 300 травм.
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