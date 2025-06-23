Владельцев предупредили о двух смертельно опасных моделях авто

Производитель предупредил о двух смертельно опасных моделях авто
Транснациональная корпорация Stellantis запретила владельцам двух своих моделей управлять этими транспортными средствами. Решение появилось в результате недавней смертельной аварии, вызванной производственным дефектом подушек безопасности.
Об этом сообщил Interia.
Какие авто опасны
Stop-Drive является частью широкой кампании по отзыву автомобилей, которую Stellantis начала в южноевропейских странах более года назад. Сейчас почти по всей Европе введен официальный запрет на использование:
- Citroen C3 второго поколения (2009-2016);
- Citroen DS3/ DS3 первого поколения (2009-2018).
Неделю назад женщина из Франции умерла в результате травм, полученных от подушки безопасности Takata в Citroen C3 2014 года выпуска. Отсюда и решение запретить управление упомянутыми моделями до замены неисправного элемента.
На сегодня производителю уже удалось решить эту проблему в 481 000 из 690 000 зарегистрированных во Франции автомобилей.
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Проблемы с подушкой
Неисправность подушек безопасности Takata была доведена до сведения Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) еще в 2009 году. Расследование выявило, что металлические сварочные отложения, образовавшиеся при производстве помпы, попадают в салон во время надувания подушек.
Быстро стало понятно, что потенциально опасные подушки безопасности были установлены в миллионах автомобилей, не только в США. Масштаб проблемы оказался слишком большим, так как Takata занимала 20% профильного рынка. По оценкам экспертов, эти подушки безопасности установлены примерно в 100 000 000 автомобилей по всему миру, что уже привело к 24 смертям и 300 травмам.
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