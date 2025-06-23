Владельцев предупредили о двух смертельно опасных моделях авто

Citroen DS3 первого поколения. Фото: autocar.co.uk

Транснациональная корпорация Stellantis запретила владельцам двух своих моделей управлять этими транспортными средствами. Решение появилось в результате недавней смертельной аварии, вызванной производственным дефектом подушек безопасности.

Об этом сообщил Interia.

Реклама

Читайте также:

Какие авто опасны

Stop-Drive является частью широкой кампании по отзыву автомобилей, которую Stellantis начала в южноевропейских странах более года назад. Сейчас почти по всей Европе введен официальный запрет на использование:

Citroen C3 второго поколения (2009-2016);

Citroen DS3/ DS3 первого поколения (2009-2018).

Неделю назад женщина из Франции умерла в результате травм, полученных от подушки безопасности Takata в Citroen C3 2014 года выпуска. Отсюда и решение запретить управление упомянутыми моделями до замены неисправного элемента.

На сегодня производителю уже удалось решить эту проблему в 481 000 из 690 000 зарегистрированных во Франции автомобилей.

Также читайте:

На какой скорости срабатывают подушки безопасности в авто

Что такое подушка безопасности для пяток водителя

Проблемы с подушкой

Неисправность подушек безопасности Takata была доведена до сведения Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) еще в 2009 году. Расследование выявило, что металлические сварочные отложения, образовавшиеся при производстве помпы, попадают в салон во время надувания подушек.

Быстро стало понятно, что потенциально опасные подушки безопасности были установлены в миллионах автомобилей, не только в США. Масштаб проблемы оказался слишком большим, так как Takata занимала 20% профильного рынка. По оценкам экспертов, эти подушки безопасности установлены примерно в 100 000 000 автомобилей по всему миру, что уже привело к 24 смертям и 300 травмам.

Также читайте:

Subaru создала автомобильную подушку безопасности для велосипедистов

Что означает аббревиатура SRS на подушках безопасности автомобилей