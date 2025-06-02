Когда срабатывают подушки безопасности автомобиля

Подушка безопасности. Фото: drmartinschmaltz.com

Современные функции безопасности — вспомогательное управление, предупреждение о слепых зонах и электронная система контроля устойчивости, — направлены на полное предотвращение аварий, но ремни и подушки безопасности остаются последней линией защиты водителя и пассажиров. Однако мало кто знает при каких столкновениях и на какой скорости они срабатывают.

Об этом написал Slash Gear.

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Когда подушка раскрывается

Согласно Национальной администрации безопасности дорожного движения, подушки безопасности разворачиваются в течение миллисекунд в случае столкновения средней или сильной силы, что примерно эквивалентно:

столкновению с неподвижным препятствием, например, стеной на скорости 13-22 км/ч;

столкновению с неподвижным автомобилем на скорости 26-45 км/ч.

Важно, чтобы подушки безопасности срабатывали только в серьезных авариях, так как это одноразовые изделия, требующие дорогостоящей замены после надувания.

Алгоритмы работы

Датчики подушек безопасности сначала определяют, является ли удар значительным при столкновении. Если да, они запускают химическую реакцию, образующую газ для надувания подушки. После этого газ медленно выходит, поглощая импульс тел водителя и пассажиров.

Ремни безопасности играют огромную роль в том, чтобы подушки постепенно поглощали импульс. Этот многоэтапный процесс должен происходить автоматически и в течение миллисекунд после столкновения, чтобы быть эффективным.

Современные автомобили используют датчики на основе MEMS, которые гораздо лучше обнаруживают столкновения. Более того, химическое соединение азид натрия (которое было одной из причин отзыва подушек безопасности Takata) было заменено более безопасным нитратом гуанидина, что делает подушки гораздо безопаснее и надежнее предшественников.

Ранее мы писали, что такое подушка безопасности для пяток водителя автомобиля. Также сообщалось, что Subaru создала для велосипедистов автомобильную подушку безопасности.