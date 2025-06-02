Коли спрацьовують подушки безпеки автомобіля

Подушка безпеки. Фото: drmartinschmaltz.com

Сучасні функції безпеки — допоміжне керування, попередження про сліпі зони та електронна система контролю стійкості, — спрямовані на повне запобігання аваріям, але ремені та подушки безпеки залишаються останньою лінією захисту водія та пасажирів. Проте, мало хто знає при яких зіткненнях та на якій швидкості вони спрацьовують.

Про це написав Slash Gear.

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Коли подушка розкривається

Згідно з Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху, подушки безпеки розгортаються протягом мілісекунд у разі зіткнення середньої або сильної сили, що приблизно еквівалентно:

зіткненню з нерухомою перешкодою, наприклад, стіною на швидкості 13-22 км/год;

зіткненню з нерухомим автомобілем на швидкості 26-45 км/год.

Важливо, щоб подушки безпеки спрацьовували лише у серйозних аваріях, позаяк це одноразові вироби, які потребують дорогої заміни після надування.

Алгоритми роботи

Датчики подушок безпеки спочатку визначають, чи є удар значним під час зіткнення. Якщо так, вони запускають хімічну реакцію, що утворює газ для надування подушки. Після цього газ повільно виходить, поглинаючи імпульс тіл водія та пасажирів.

Ремені безпеки відіграють величезну роль у тому, щоб подушки поступово поглинали імпульс. Цей багатоетапний процес має відбуватися автоматично та протягом мілісекунд після зіткнення, щоб бути ефективним.

Сучасні автомобілі використовують датчики на основі MEMS, які набагато краще виявляють зіткнення. Щобільше, хімічну сполуку азид натрію (яка була однією з причин відкликання подушок безпеки Takata) було замінено безпечнішим нітратом гуанідину, що робить подушки набагато безпечнішими та надійнішими за попередників.

Раніше ми писали, що таке подушка безпеки для п’яток водія автомобіля. Також повідомлялося, що Subaru створила для велосипедистів автомобільну подушку безпеки.