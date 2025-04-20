Нова подушка безпеки Subaru ловить велосипедистів раніше, ніж лобове скло

Подушка безпеки для велосипедистів. Фото: news.goo.ne.jp

Subaru представила зовнішню подушку безпеки для захисту велосипедистів на новому Forester, який поки що продається лише в Японії. Це вдосконалена система, яка раніше служила виключно для пішоходів.

Про це написав Cars Coops.

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Ще у 2016 році японський бренд представив зовнішні подушки безпеки для пішоходів на Impreza, WRX, Legacy, Crosstrek та Levorg.

Вони працювали, надуваючи мішок біля верхньої зовнішньої частини капота, й, фактично, забезпечували м’яке місце для голови пішохода, куди він міг приземлитися в разі аварії.

Апгрейд для велосипедистів

Велосипедисти знаходяться вище над землею, тому безпека на них не поширювалася. Щоб розвʼязати цю проблему, Subaru просто розширила подушку з боків лобового скла. Це захищає велосипедистів від передньої стійки, однієї з найміцніших частин автомобіля.

Окрім того, був відкоригований спосіб кріплення верхньої та нижньої панелей подушки безпеки, що утримує її на місці як для велосипедистів, так і для пішоходів.

Представники Subaru кажуть, що це перша подушка безпеки такого роду у світі.

Раніше ми писали, що таке подушка безпеки для п’яток водія автомобіля. Також пояснювали, навіщо додаткова тканинна петля на ременях безпеки.