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Subaru создала подушку безопасности для велосипедистов

20 апреля 2025 16:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Новая подушка безопасности Subaru ловит велосипедистов раньше, чем лобовое стекло
Подушка безопасности для велосипедистов. Фото: news.goo.ne.jp
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Subaru представила внешнюю подушку безопасности для защиты велосипедистов на новом Forester, который пока что продается только в Японии. Это усовершенствованная система, которая ранее служила исключительно для пешеходов.

Об этом написал Cars Coops.

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Еще в 2016 году японский бренд представил внешние подушки безопасности для пешеходов на Impreza, WRX, Legacy, Crosstrek и Levorg.

Они работали, надувая мешок у верхней внешней части капота, и, фактически, обеспечивали мягкое место для головы пешехода, куда он мог приземлиться в случае аварии.

Апгрейд для велосипедистов

Велосипедисты находятся выше над землей, поэтому безопасность на них не распространялась. Чтобы решить эту проблему, Subaru просто расширила подушку по бокам лобового стекла. Это защищает велосипедистов от передней стойки, одной из самых прочных частей автомобиля.

Кроме того, был откорректирован способ крепления верхней и нижней панелей подушки безопасности, что удерживает ее на месте как для велосипедистов, так и для пешеходов.

Представители Subaru говорят, что это первая подушка безопасности такого рода в мире.

Ранее мы писали, что такое подушка безопасности для пяток водителя автомобиля. Также объясняли, зачем дополнительная тканевая петля на ремнях безопасности.

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