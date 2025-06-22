Вісім опцій нового авто, за які варто доплатити

Водій за кермом. Фото: freepik.com

Не завжди усі бажані функції автомобіля входять до стандартного пакета. Серед багатьох опцій нових автомобілів є деякі, які просто потрібно мати, щоб використати весь потенціал машини.

Про це написав Auto Swiat.

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Матричні фари

Ці фари дозволяють їздити з постійно увімкненим дальнім світлом, яке не буде засліплювати інших водіїв. Таке освітлення покращує як комфорт водіння вночі, так і безпеку, зменшуючи тунельний огляд.

Камери 360 градусів

Зображення з системи камер на 360 градусів збирається процесором в одне ціле, а кінцевим ефектом є вид на околиці автомобіля зверху, ніби з дрона. Ці камери незамінні, коли водій перебуває на незнайомій території та має виконувати низку маневрів, об'їжджаючи бордюри та інші перешкоди. Також функція допоможе акуратно припаркуватися посеред стоянки.

Зсувне заднє сидіння

Розсувне, особливо розділене, заднє сидіння дозволяє збільшити багажник, не відмовляючись повністю від місць у другому ряду сидінь.

Електричне сидіння водія

Дозволяє дуже точно регулювати сидіння. Якщо в автомобілі два водії, достатньо запам’ятати свої оптимальні налаштування й, зайнявши водійське місце, викликати їх — сидіння займе потрібне положення.

Підігрів керма

Водії оцінили підігрів керма взимку. На жаль, він не часто входить до стандартної комплектації, як уже переконалися багато покупців преміальних автомобілів.

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Гальмування під час заднього ходу

Коли водій рухається заднім ходом, наприклад, при виїзді зі стоянки, система попереджає про об'єкт, що наближається збоку та автоматично гальмує. Це скасовує ризик зіткнення з машиною, яку водій навіть не бачить.

Адаптивний круїз-контроль

Це круїз-контроль хитріший за звичайний. Після активації авто підтримує встановлену швидкість лише доти, доки система на основі датчиків (радари, камери, лідари) не виявить транспортний засіб попереду. Потім він сповільнюється та підтримує постійну дистанцію. Коли об’єкт розганяється, автомобіль також розганяється до попередньо встановленої межі. Найсучасніші адаптивні круїз-контролі сповільнюються перед поворотами, а також можуть запускатися після зупинки (ця функція називається "помічник у заторах").

Регульована пневматична підвіска

Пневматична підвіска робить те, чого не можуть досягти традиційні пружини та амортизатори. Авто, оснащене нею, може бути комфортним, коли на це очікують, а може пропонувати майже спортивні характеристики, коли водій вибирає цей режим або коли система сама розуміє, що це потрібно. В машині можна змінювати висоту підвіски, тобто кліренс.

У випадку з вживаними автомобілями, віком від кількох років, все навпаки: наявність пневматичної підвіски — величезний ризик. Річ у тім, що вона зношується, а ремонт може бути дуже дорогим.

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