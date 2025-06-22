Восемь опций нового авто, за которые стоит доплатить

Водитель за рулем. Фото: freepik.com

Не всегда все желаемые функции автомобиля входят в стандартный пакет. Среди многих опций новых автомобилей, есть некоторые, которые просто нужно иметь, чтобы использовать весь потенциал машины.

Об этом написал Auto Swiat.

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Матричные фары

Эти фары позволяют ездить с постоянно включенным дальним светом, который не будет ослеплять других водителей. Такое освещение улучшает как комфорт вождения ночью, так и безопасность, уменьшая туннельный обзор.

Камеры 360 градусов

Изображение с системы камер на 360 градусов собирается процессором в одно целое, а конечным эффектом является вид на окрестности автомобиля сверху, будто с дрона. Эти камеры незаменимы, когда водитель находится на незнакомой территории и должен выполнять ряд маневров, объезжая бордюры и другие препятствия. Также функция поможет аккуратно припарковаться посреди стоянки.

Сдвижное заднее сиденье

Раздвижное, особенно разделенное, заднее сиденье позволяет увеличить багажник, не отказываясь полностью от мест во втором ряду сидений.

Электрическое сиденье водителя

Позволяет очень точно регулировать сиденье. Если в автомобиле два водителя, достаточно запомнить свои оптимальные настройки и, заняв водительское место, вызвать их — сиденье займет нужное положение.

Подогрев руля

Водители оценили подогрев руля зимой по достоинству. К сожалению, он нечасто входит в стандартную комплектацию, как уже убедились многие покупатели премиальных автомобилей.

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Торможение во время заднего хода

Когда водитель движется задним ходом, например, при выезде со стоянки, система предупреждает о приближающемся сбоку объекте и автоматически тормозит. Это устраняет риск столкновения с машиной, которую водитель даже не видит.

Адаптивный круиз-контроль

Это круиз-контроль хитрее обычного. После активации авто поддерживает установленную скорость только до тех пор, пока система на основе датчиков (радары, камеры, лидары) не обнаружит транспортное средство впереди. Затем он замедляется и поддерживает постоянную дистанцию. Когда объект разгоняется, автомобиль также разгоняется до предварительно установленного предела. Самые современные адаптивные круиз-контроли замедляются перед поворотами, а также могут запускаться после остановки (эта функция называется "помощник в пробках").

Регулируемая пневматическая подвеска

Пневматическая подвеска делает то, чего не могут достичь традиционные пружины и амортизаторы. Авто, оснащенное ею, может быть комфортным, когда этого ожидают, а может предлагать почти спортивные характеристики, когда водитель выбирает этот режим или когда система сама понимает, что это нужно. В машине можно изменять высоту подвески, то есть клиренс.

В случае с подержанными автомобилями, возрастом от нескольких лет, все наоборот: наличие пневматической подвески — огромный риск. Дело в том, что она изнашивается, а ремонт может быть очень дорогим.

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