Стоит ли менять все четыре тормозные колодки авто одновременно

Замена тормозной колодки. Фото: freepik.com

Средняя стоимость ремонта современных транспортных средств резко возросла за последние несколько лет, что побуждает автовладельцев экономить и менять только критически необходимые детали. Базовое обслуживание тормозов стоит недешево, но можно ли пренебречь одновременной заменой всех четырех колодок.

Об этом написал Slash Gear.

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Передние тормоза

Передние тормоза обычно чаще всего получают наибольшую нагрузку. Это означает, что передние тормозные колодки изнашиваются быстрее, чем задние, и если одна пара ещё имеет достаточно ресурса, ее заменять нет необходимости.

Кроме того, тормозные колодки, особенно керамические, достаточно дорогие, и замена всех четырех колодок одновременно может существенно давить на кошелек.

Хотя замена всего комплекта одновременно не всегда необходима, бывают случаи, когда это является более разумным шагом. Все зависит от того, насколько равномерно изнашиваются тормоза, привычек вождения и срока службы остальных колодок оси.

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Когда менять все четыре

Ошибка большинства автовладельцев — не менять все четыре тормозные колодки, когда их толщина уменьшается до трех миллиметров, или когда машина начинает тянуть в сторону после нажатия на педаль тормоза. Это явный признак неравномерного износа колодок, который может создать разрушительные проблемы для роторов и суппортов.

Еще один сценарий, который побуждает заменить все четыре тормозные колодки — их неравномерное повреждение. Это обычно случается, когда одна сторона автомобиля демонстрирует значительный износ колодок, главным образом из-за деформированного ротора или заклиненного суппорта.

Следует заменить все колодки, если меняются роторы нескольких осей. Это касается также случаев, когда автомобиль оснащается новыми суппортами, ведь это поможет поддерживать оптимальную функцию торможения.

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