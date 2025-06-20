Чи варто міняти усі чотири гальмівні колодки авто одночасно

Заміна гальмівної колодки. Фото: freepik.com

Середня вартість ремонту сучасних транспортних засобів різко зросла за останні кілька років, що спонукає автовласників заощаджувати та міняти лише критично необхідні деталі. Базове обслуговування гальм коштує недешево, але чи можна знехтувати одночасною заміною усіх чотирьох колодок.

Про це написав Slash Gear.

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Передні гальма

Передні гальма зазвичай найчастіше отримують найбільше навантаження. Це означає, що передні гальмівні колодки зношуються швидше, ніж задні, і якщо одна пара ще має достатньо ресурсу, її замінювати немає потреби.

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Крім того, гальмівні колодки, особливо керамічні, досить дорогі, й заміна всіх чотирьох колодок одночасно може суттєво тиснути на гаманець.

Хоча заміна всього комплекту одночасно не завжди необхідна, бувають випадки, коли це є розумнішим кроком. Все залежить від того, наскільки рівномірно зношуються гальма, звичок водіння та терміну служби інших колодок осі.

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Коли міняти всі чотири

Помилка більшості автовласників — не міняти усі чотири гальмівні колодки, коли їхня товщина зменшується до трьох міліметрів, або коли машина починає тягнути вбік після натискання на педаль гальм. Це явна ознака нерівномірного зносу колодок, яке може створити руйнівні проблеми для роторів та супортів.

Ще один сценарій, який спонукає замінити всі чотири гальмівні колодки — їхнє нерівномірне пошкодження. Це зазвичай трапляється, коли одна сторона автомобіля демонструє значний знос колодок, головним чином через деформований ротор або заклинений супорт.

Слід замінити всі колодки, якщо міняються ротори кількох осей. Це стосується також випадків, коли автомобіль оснащується новими супортами, адже це допоможе підтримувати оптимальну функцію гальмування.

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