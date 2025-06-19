Чи треба вимикати кондиціонер в авто, щоб заощадити пальне

Увімкнення кондиціонера. Фото: freepik.com

Частина водіїв заощаджує паливо, не користуючись влітку кондиціонером. Але альтернатива у вигляді відкритих вікон автомобіля не лише неефективна, вона може бути небезпечною.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

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Автомобілі з малопотужними двигунами при включенні кондиціонерів відчутно втрачають у динаміці та економічності, тоді як більші машини фактично на них не реагують.

Але й відкриті вікна майже не впливають на витрату пального при млявому русі в заторах, але й не рятують від спеки. Втім, вони починають сильно псувати картину при виїзді на трасу.

Як кондиціонери, так й відчинені вікна збільшують витрату пального від 3% до 10%. Тому жодного явного програшу кондиціонер, у порівнянні з відчиненими вікнами, не має.

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Ризики відкритих вікон

Менший захист у разі ДТП. Відкриті вікна можуть знизити ефективність подушок безпеки та інших систем у випадку аварії.

Відкриті вікна можуть знизити ефективність подушок безпеки та інших систем у випадку аварії. Шум. На високій швидкості шум вітру стає дуже гучним, що дратує та ускладнює розмови.

На високій швидкості шум вітру стає дуже гучним, що дратує та ускладнює розмови. Пил та бруд. В салон потрапляє багато пилу, бруду, пилку та інших частинок з дороги, що може викликати алергічні реакції та забруднює салон.

В салон потрапляє багато пилу, бруду, пилку та інших частинок з дороги, що може викликати алергічні реакції та забруднює салон. Запахи. З відкритих вікон в салон потрапляють всі зовнішні запахи, зокрема неприємні (вихлопні гази, аромати смітників тощо).

З відкритих вікон в салон потрапляють всі зовнішні запахи, зокрема неприємні (вихлопні гази, аромати смітників тощо). Спека та перегрів. Здається, що відкриті вікна допомагають від спеки, але на низьких швидкостях вони створюють лише легкий протяг, а на високих — можуть призвести до перегріву салону та пасажирів, особливо якщо сонце світить безпосередньо в обличчя.

Здається, що відкриті вікна допомагають від спеки, але на низьких швидкостях вони створюють лише легкий протяг, а на високих — можуть призвести до перегріву салону та пасажирів, особливо якщо сонце світить безпосередньо в обличчя. Хвороби. Постійний потік повітря, особливо якщо він нерівномірний, може викликати протяги, що підвищує ризик застуд, запалення м'язів шиї або вуха.

Іноді відкрити вікно, щоб провітрити салон або відчути свіжий вітер, може бути приємно, але для тривалих поїздок або руху на високій швидкості краще використовувати кондиціонер.

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