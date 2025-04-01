Як правильно запускати кондиціонер авто після зими

Увімкнення автомобільного кондиціонера. Фото: freepik.com

Відновлення повноцінної роботи кондиціонера після тривалої зимової паузи потребує особливої уваги автовласника. Слід дотримуватися певного алгоритму, щоб уникнути можливих несправностей та продовжити термін служби системи.

Про це написав Ampercar.

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Можливі проблеми

Система кондиціонування автомобіля складається з багатьох компонентів, ремонт яких коштує значних грошей. Відсутність обслуговування системи, особливо після зимового періоду, може призвести до зносу компресора, витоку фреону та поломки інших важливих вузлів.

Якщо після тривалого простою кондиціонер відмовляється вмикатися, варто провести діагностику. За кілька місяців експлуатації без навантаження частина фреону могла випаруватися через мікротріщини або природні витоки. У деяких автомобілях рівень холодоагенту можна оцінити через спеціальне оглядове скло, але для точнішого аналізу краще звернутися до фахівця сервісного центру.

Правильне увімкнення

Протягом холодного періоду року система кондиціонування майже не працює, що спричиняє погіршення змащення в контурі. При першому запуску після тривалого простою важливо враховувати цей нюанс, щоб уникнути надмірного навантаження на компоненти.

Перед увімкненням кондиціонера необхідно спочатку запустити двигун й дати йому трохи попрацювати. Потім вибрати мінімальну швидкість обдуву та встановити температуру на 20 °C.

Плавний старт дозволить системі активуватися без різких перепадів навантаження. Після увімкнення кондиціонер не слід одразу вимикати — краще дати йому попрацювати 10-15 хвилин, щоб мастило рівномірно розподілилося по контуру. Тільки після цього можна вимкнути систему. Такий алгоритм дій допоможе мінімізувати зношування деталей та продовжити термін служби обладнання.

Раніше ми писали, який штраф за несправний кондиціонер в автомобілі. Також експерти назвали чотири важливі правила обслуговування кондиціонера.